POV : Il prend livraison de sa nouvelle Model Y Juniper Performance

Je pousse la porte du Tesla Delivery Center, le cœur battant. L’odeur est familière, ce mélange subtil entre showroom immaculé et promesse de futur. Devant moi, posée comme une œuvre d’art, ma nouvelle Model Y Juniper Performance.

Le premier regard

Elle est là. Plus racée, plus affirmée. La face avant a changé : les lignes sont tendues, les optiques redessinées lui donnent ce regard perçant que je n’avais encore vu que sur les photos fuitées. On sent que Tesla a peaufiné son SUV star pour le rendre encore plus désirable.

Je tourne autour, je détaille chaque courbe. Les jantes noires spécifiques à la Performance attirent l’œil, les étriers rouges rappellent que ce n’est pas un simple SUV, mais une machine prête à libérer des chevaux électriques à la moindre sollicitation.

POV: Taking delivery of the New Performance Model Y Juniper. ❤️ pic.twitter.com/pwEkLkKZVZ — Nikola Brussels (@NikolaBrussels) September 17, 2025

La première montée à bord

J’ouvre la porte et je découvre l’habitacle Juniper. Silence total. Les matériaux sont plus nobles, les finitions plus soignées. Le minimalisme est intact, mais on sent que tout a été pensé pour offrir un niveau supérieur de confort et de sérénité.

Je m’installe au volant, la position de conduite est parfaite, sportive sans être contraignante. Devant moi, le grand écran central m’attend, déjà connecté à mon compte Tesla. Tout est prêt : mes paramètres, mon profil, mon smartphone comme clé.

Le moment de vérité : la route

Un geste, le pied sur la pédale, et le SUV s’élance. 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Je sens cette poussée continue, silencieuse, sans aucune vibration. La Performance porte bien son nom : elle colle à la route, grâce à la transmission intégrale Dual Motor.

Pourtant, je ne me sens jamais bousculé. C’est fluide, précis, rassurant. Je regarde autour de moi : les passagers sourient, incrédules. On ne parle plus de voiture, mais d’expérience sensorielle.

Ce que ça représente

Recevoir une Model Y Juniper Performance, ce n’est pas simplement prendre possession d’un véhicule. C’est franchir une étape. C’est rouler avec la certitude d’avoir entre les mains une technologie qui devance son époque, tout en profitant d’un SUV spacieux, pratique et pensé pour le quotidien.

Chaque détail respire l’avenir. Chaque accélération rappelle que l’électrique n’est pas un compromis, mais une évolution naturelle.