Le GIMS Tour d’Excellence se fraie un chemin jusqu’à Doha

Le 28 août, au départ de Genève, le GIMS Tour d’Excellence est arrivé triomphalement à Doha le 30 septembre 2023. Conduit par deux équipes expertes, cette expédition à travers presque 8000 km en Volkswagen ID. Buzz 100% électrique a traversé 12 pays et 2 mers sans aucune aide externe.

Cette initiative souligne la robustesse des technologies des véhicules électriques, tout en mettant en lumière les améliorations nécessaires dans le domaine de l’électromobilité.

Surmonter les Défis de l’Électromobilité

Le voyage a mis en évidence les avantages et les obstacles actuels de l’électromobilité. Malgré la nécessité de jongler entre 26 applications différentes pour la recharge et de s’adapter à différentes normes de charge à travers les régions, l’équipe a prouvé que le voyage en véhicule électrique est non seulement possible, mais aussi enrichissant. Les interactions locales ont été renforcées par la curiosité autour de l’électromobilité, renforçant l’importance de l’interopérabilité et de l’infrastructure de recharge.

Innovation, Excellence et Esprit Pionnier

La GIMS a lancé le Tour d’Excellence pour renforcer les liens entre Genève et Doha. Le voyage a incarné les valeurs fondamentales de GIMS – l’excellence, l’innovation et un esprit pionnier. Cette traversée épique sert d’apéritif inspirant à l’ouverture imminente du GIMS Qatar, qui promet de rassembler le monde de l’automobile sous un seul toit.

Partenariats pour un Futur Vert

Cette mission ambitieuse a été rendue possible grâce à des partenaires solides tels que le groupe technologique Harting, qui a été un acteur clé dans la fourniture de technologie et d’infrastructure de recharge pour ce voyage.

GIMS Qatar 2023 Le GIMS Qatar promet d’être un événement marquant dans le calendrier automobile, avec une série d’événements qui se tiendront à Doha du 5 au 14 octobre. Que ce soit la galerie classique, les aventures hors route, les forums de design futuriste ou les journées sur piste, GIMS Qatar est prêt à établir une nouvelle norme pour les salons automobiles.

Cette épopée électrique du GIMS Tour d’Excellence s’est avérée être une démonstration puissante de l’avenir de l’électromobilité. En franchissant des frontières et en connectant des cultures, le voyage a non seulement mis en évidence la robustesse de la technologie EV, mais aussi le potentiel infini de l’innovation collaborative.