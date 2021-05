Certains propriétaires de Tesla ont définitivement le goût de l’aventure. C’est en Chine que nous avons observé ce modèle Y modifié en 4X4 surpuissant. Les modifications et le soucis du détails nous obligent à vous partager ces photos!

Ce véhicule est d’ailleurs un très bel exemple de Total covering bien réalisé, pratique encore très peu répandue en France.

Crédits photos @Ray4tesla

Des amortisseurs et des pneumatiques surpuissants

La Tesla Model Y est un SUV électrique à mi-chemin entre la Model 3 et le Model X. Il est donc un peu plus élevé naturellement. Cependant, ce propriétaire chinois a décidé d’augmenter encore un peu la hauteur de son véhicule pour probablement se préparer à franchir des dunes ou des obstacles artificiels.

La marque des amortisseurs n’est pas connue mais cette assemblage a assurément été réalisé par un professionnel. Avec un système hydrolique, le propriétaire est en mesure d’adapter la hauteur du véhicule.

Pour ce qui est des pneumatiques, nous n’en avons jamais observé de la sorte sur une Tesla. C’est une grande première et il faut admettre que l’effet est là. Les jantes permettent également de se projeter dans un univers de courses.

Un exo squelette pour protéger la carrosserie

Pour l’extérieur, en plus du Total Covering, le propriétaire a ajouté un exo squelette qui permet de protéger l’ensemble de la carrosserie. Les portières avant et arrières restent accessibles avec cette protection qui peut rendre jaloux un taxi parisien qui doit naviguer dans des rues étroites à longueur de journée.

Cette structure permet d’intégrer également une série de spots qui améliorent la visibilité et contribuent au look de 4X4. Le propriétaire n’a cependant plus accès à son frunk avec cette structure. Un sacrifice probablement assumé et utilisé pour probablement stocker le système d’attelage fixé à l’avant.

Au dessus du toit de la Tesla Model Y, l’espace offert semble être entièrement suffisant pour transporter du matériel et une grande échelle. Un espace de stockage intéressant dans cette configuration. A noter que l’ouverture du coffre semble être elle aussi impacté par la présence de l’expo squelette.

L’avis de la rédaction

Nous allons attendre plusieurs années avant d’apercevoir un véhicule autant transformé sur les routes de France. N’hésitez pas à nous contacter si ce véhicule vous inspire ou si vous souhaitez modifier votre Tesla. Il y a définitivement des choses impressionnantes à faire!

N’hésitez pas à donner votre avis sur le covering en commentaire.

Source: Twitter