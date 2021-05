Un propriétaire de Tesla Model S interroge la communauté pour savoir s’il fait bien d’installer un AirTag au dos de la clé physique de sa Tesla. Apple a dévoilé cette innovation le 20 avril dernier et même si la marque a pensé à beaucoup de cas d’usage, il semblerait que les clients soient très créatifs à l’égard de cette technologie.

Qu’est-ce que l’AirTag?

Il s’agit d’un nouveau produit qui était en réalité attendu depuis plusieurs années par les fans de la marque à la pomme. Cet outils, vient compléter l’usage de l’app Localiser et permet de retrouver un objet perdu.

Et cette précision est très importante. En effet, ce n’est pas un outils de tracking ou de surveillance, c’est un dispositif qui montre toute son utilité une fois que nous recherchons l’objet en question.

Bien entendu, vous pouvez vouloir rechercher un objet rattaché à un AirTag chez vous, dans votre voiture ou à plusieurs kilomètres de votre position. Cette innovation est rendue possible grâce à la Puce U1 intégrée dans l’Airtag et qui permet une localisation ultra précise (au m près).

AirTag avec l’app localiser – produit à proximité – Crédit photo @Apple

« Avec la sortie de l’AirTag et grâce à l’exploitation du vaste réseau Localiser, nous sommes ravis d’offrir cette incroyable nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs d’iPhone afin de les aider à suivre et retrouver leurs objets importants du quotidien », a déclaré Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing d’Apple.

Quel prix pour un AirTag?

Apple a fait les choses bien. Puisque nous pouvons avoir des centaines d’idées. Vous pourrez trouver sur Amazon ou chez Boulanger les nouveaux Apple AirTag. Le produit seul est vendu 35€

(Liens d’affiliation: Tesla Mag peut percevoir une commission si vous achetez vos AirTags via ces liens. MERCI)

On peut faire quoi avec un AirTag?

La firme de Cupertino a imaginé des milliers de cas d’usage pour apporter sur le marché un produit qui fait la différence avec les outils Tile et Wistiki par son design et sa technologie. Mais également qui permet de partager le protocole simplement avec un écosystème de produit qui n’auront pas besoin d’arborer l’objet pour profiter de la fonctionnalité de localisation.

App Localiser un Airtag – Crédit photo @Apple

Dans les premiers documents d’Apple nous pouvons apercevoir les marques Vanmoof, Belkin ou encore Chipolo. Pour respectivement l’usage d’un vélo électrique, un casque audio ou un sac à dos.

Est-ce que le AirTag est utile dans le cas des clés Tesla?

Clé Tesla Model S avec Airtag – Crédit photo @StatsTeslaApp

Tout d’abord, il faut préciser que Tesla a conservé ses clés physiques uniquement pour les propriétaires de Tesla Model S, Tesla Model X et très probablement Tesla Roadster.

Les propriétaires de Tesla Model 3 et Tesla Model Y reçoivent une carte qui permet l’ouverture de leur véhicule avec le même protocole d’ouverture à distance. Ils peuvent aussi choisir de l’ouvrir avec un anneau 😉

Dans tous les cas, les propriétaires de Tesla peuvent ouvrir leur véhicule avec l’application Tesla et n’ont en réalité pas réellement besoin de la clé physique. Un peu comme les prochains propriétaires de la Ford Mach-E.

Même si il faut reconnaître l’utilité de ces clés physiques lorsque nous n’avons plus de batterie dans le smartphone.

Tout cela pour dire que perdre la clé Tesla peut être une perte gênante donc ce n’est absolument pas idiot de placer un AirTag sur sa clé de Tesla. D’ailleurs, toutes les clés de voitures.

Mais allons plus loin. Cet accessoire sera utile uniquement dans le cas d’une perte involontaire ou pour éviter le fameux: « Elle est où ma clé? » avant d’aller au travail. Mais en cas de vol, vous vous doutez bien qu’un voleur aura le réflexe d’abandonner cet accessoire.

Mais il faut noter deux choses: Apple n’a pas créé cet accessoire uniquement pour les vols et Apple entend s’appuyer massivement sur le programme d’accessoires tiers pour renforcer l’utilité dans ces cas.

La réponse de la rédaction sur ce cas AirTag

Nous allons donc répondre à ce propriétaire qui a partagé sa trouvaille et qui demande si c’est utile. La réponse est bien oui pour éviter le cas du « Elle est où ma clé ? ». Pour le reste la question est: Tesla et Apple travailleront-ils ensemble pour intégrer le protocole tiers dans les clés dès Tesla les plus haut de gamme? C’est loin d’être impossible car Elon Musk n’aura certainement pas besoin d’appeler Tim cook pour cela!

Wait and see comme on dit!

