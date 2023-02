Un week-end au vert au Radisson Blu Marne-la-vallée

Un séjour relaxant au Radisson Blu Marne-la-Vallée est l’occasion idéale pour se déconnecter du quotidien et se ressourcer. Avec son tout nouveau design, cet hôtel moderne et confortable offre une expérience de séjour inoubliable, entouré d’un parc verdoyant de 2,5 hectares. En ayant récemment séjourné à l’hôtel, je vous partage mon retour d’expérience.

Du renouveau dans le design

Le Radisson Blu Marne-la-Vallée a fait peau neuve. L’hôtel a fait l’objet d’une rénovation complète de certaines chambres et a assuré le changement de mobilier de l’ensemble de ses 250 chambres. Ce n’est pas pour me déplaire, il faut dire que cet écrin verdoyant est totalement dépaysant alors il est très agréable de profiter d’une chambre rénovée.

Dans les plats, le visuel compte énormément, celui de l’environnement est également à prendre en compte. Ainsi, le restaurant a également été décoré en fonction pour une expérience culinaire des plus agréable. Un mot sur la nourriture ? Succulent.

Travailler dans un cadre d’exception

Malheureusement, je ne suis pas allé chez Radisson Blu pour des vacances. C’est l’hôtel que j’ai choisi lors d’un week-end en famille pour simplement profiter des services de l’hôtel et des commerces à proximité. Une bonne connexion internet m’est alors obligatoire pour piloter les opérations de Tesla Mag. Fort heureusement, les chambres ont un accès à un internet rapide. Et pour mes petites pauses, les chambres sont équipées de SMART TV avec la possibilité de diffuser les contenus préférés des enfants. (D’ailleurs à ce sujet c’est toujours navrant de voir que Disney + n’autorise pas le partage des vidéos sur ces écrans.)

Un environnement apaisant pour se ressourcer

Avec un style contemporain et des couleurs naturelles, les chambres du Radisson Blu Marne-la-Vallée sont en totale adéquation avec l’environnement verdoyant de l’hôtel. La décoration moderne et élégante offre une ambiance apaisante pour se ressourcer et se détendre.

Un hôtel parfait pour les événements professionnels

Revenons maintenant à la raison principale de mon court séjour dans cet hôtel, le travail et plus précisément l’organisation d’une prochaine conférence. Le Radisson Blu Marne-la-Vallée est également l’un des acteurs les plus importants de l’Est de l’Ile-de-France pour l’organisation de meetings et d’événements professionnels. J’ai pu constater que les salles de conférence sont entièrement aménagées, cet hôtel offre un bon équipement pour les réunions et les événements d’affaires.

En bref, le Radisson Blu Marne-la-Vallée est un véritable refuge pour un week-end de détente en famille ou un séminaire. Avec son nouveau design moderne, son accès internet rapide, son environnement apaisant et ses équipements pour les réunions professionnelles, cet hôtel est idéal pour un séjour réussi. Et avec la proximité de l’aéroport Paris-Charles-de Gaulle et de Disney, cet écrin est facile d’accès.

Informations pratiques

Adresse: 40 Allée De, La Mare Houleuse, 77700 Magny-le-Hongre

Services offerts: Spa, Restaurant, Navette vers Disneyland, Golf

Prix: Dès 127€ pour un chambre et 190€ pour une suite

Bornes de recharge: 35 bornes qui vous permettront de vous recharger durant votre séjour.