Nous avons testé L’Elysée Val d’Europe pour un anniversaire

- Publicité -

Façade de l’hôtel Elysée Val d’Europe

Connaissez-vous l’Elysée Val d’Europe ? Dans le Sud de la région parisienne, à deux pas de Disneyland Paris, nous avons passé le week-end dans un hôtel de luxe pour fêter les trente ans d’une amie. Et croyez-moi, vous serez charmé.

Bon anniversaire Annie

L’hôtel est très particulier. A la fois moderne et rustique, spacieux et intimiste, il invite à la détente. Les chambres y sont particulièrement spacieuses et confortables, douillettes à souhait, dotées d’une vaste salle de bain bien décorée.

romain chambodut studio

Mais comme nous n’étions pas là pour dormir, nous nous sommes jetées sur les services et les animations. L’hôtel n’en manque pas. Il fallait bien cela pour aller faire du shopping au village du Val d’Europe. Éblouies par les centaines de boutiques, nous nous sommes laissées tenter par quelques petits plaisirs vestimentaires pour notre soirée d’anniversaire.

romain chambodut studio

De retour à l’hôtel et enfin prêtes pour notre soirée, nous avons pu déguster dans notre chambre (Covid oblige) un repas gastronomique à base de poissons et de légumes bios, avant de finir la soirée devant de bons vieux films.

Et maintenant, place aux animations marines …

Après un petit tour dans la piscine de l’hôtel pour nous réveiller, nous avons choisi de nous rendre à l’aquarium. Attendez-vous à entrer dans un espace marin magnifique. Plus de 250 espèces de poissons sont réunis dans un bassin de 2500 m2, de la plus petite espèce aux requins majestueux, mais pas moins terrifiants. Pendant plus d’une heure, vous irez de découverte en découverte, de couleur en couleur.

avant de visiter deux parcs uniques au monde…

Le Parc des Félins et son voisin Terre de Singes ont décidé d’allier leurs savoirs et leurs compétences sous le nom de « Parcs Zoologiques Lumigny ». Le premier est le spécialiste mondial des félins en captivité, quant au second, il vous propose une expérience unique au milieu des macaques et perroquets.

Prix: Dès 119€ en appelant au 01.64.63.33.33 de la part de Tesla Mag