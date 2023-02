Hôtel avec borne de recharge sur Saint-Nazaire

Bienvenue sur le guide des hôtels avec bornes de recharges pour voitures électriques à Saint-Nazaire. Dans ces établissements, vous pouvez non seulement vous reposer, mais aussi recharger votre véhicule électrique. Ce service est possible grâce à l’engagement de l’industrie hôtelière pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Chez Tesla Magazine, nous avons compilé une liste de ces hôtels pour vous aider à planifier votre prochaine escapade en toute sérénité. Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite, et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule.

Petit rappel, Saint-Nazaire est une ville dynamique et moderne située dans le nord-ouest de la France. Elle est connue pour son architecture historique, ses nombreux parcs et jardins, ainsi que pour sa vie culturelle animée.

La ville de Saint-Nazaire est également un leader en matière de durabilité et de mobilité durable. Avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans les hôtels que nous vous proposons, les visiteurs peuvent explorer Saint-Nazaire en toute sérénité, en sachant qu’ils peuvent recharger leur véhicule électrique à tout moment. De plus, les efforts de la ville pour encourager les modes de transport durables, tels que la marche, le vélo et les transports en commun, en font un endroit idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Rendez-vous à Saint-Nazaire pour un séjour écologique et sans stress, grâce à notre guide exhaustif des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Relais Thalasso Château des Tourelles 1 Avenue Leon Dubas 44380 Pornichet 1 Connecteurs Tesla jusqu’à 11 kW Casino de Pornichet 93 Boulevard des Océanides 44380 Pornichet 1 Connecteurs Tesla jusqu’à 10 kW Logis Hôtel Le Régent Pornichet 150 Boulevard des Océanides 44380 Pornichet 1 Connecteurs Tesla jusqu’à 22 kW Hotel Ibis Saint-Nazaire – Trignac 5 Rue de la Fontaine au Brun

44570 Trignac 1 connecteur jusqu’à 22 kW

Relais Thalasso Château des Tourelles

Le Relais Thalasso Baie de La Baule, situé dans la baie de La Baule à 6 km de la gare de La Baule Escoublac, vous offre un cadre élégant pour un séjour inoubliable. Les chambres climatisées disposent d’une terrasse privée, d’une télévision à écran plat, d’une machine Nespresso et d’une salle de bains privative avec sèche-cheveux.

Le petit-déjeuner continental, composé de produits locaux, est servi tous les matins. Le restaurant gastronomique sur place et le bar vous invitent à déguster de délicieux plats et à prendre un verre.

En plus de la piscine d’eau salée gratuite, vous aurez accès illimité au sauna, au hammam et à la salle de sport. Des soins de massage peuvent être réservés moyennant un supplément. Des commodités telles qu’une bagagerie, des journaux et un coffre-fort sont également disponibles, ainsi qu’un service de voiturier.

Adresse: 1 Avenue Leon Dubas 44380 Pornichet

Type de recharge: 1 Connecteurs Tesla jusqu’à 11 kW

Casino de Pornichet

Le Relais Thalasso Baie de La Baule est un hôtel situé en bord de mer dans la baie de La Baule. Il propose un service courtois, notamment grâce à un personnel attentionné et un responsable compétent. Cependant, le coût de l’eau potable vendue dans l’hôtel a été critiqué car, bien que filtrée, elle n’est pas de source naturelle.

Pour certains clients, seul de l’eau minérale de source naturelle est acceptable. Malgré cela, les couples en particulier apprécient l’emplacement de l’hôtel pour son bel environnement. Les clients peuvent également se rendre au restaurant du casino de Pornichet, où ils pourront profiter d’une vue sur la mer, d’un personnel accueillant et d’une cuisine délicieuse.

En résumé, le Relais Thalasso Baie de La Baule peut être un choix satisfaisant pour les clients qui apprécient un bel emplacement et un service attentif, malgré la polémique sur l’eau potable.

Adresse: 93 Boulevard des Océanides 44380 Pornichet

Type de recharge: 1 Connecteurs Tesla jusqu’à 10 kW

Logis Hôtel Le Régent Pornichet

L’hôtel Le Regent propose un cadre agréable, calme et accueillant avec une exigence de pass sanitaire. Les clients peuvent profiter d’une vue somptueuse sur le coucher de soleil depuis les tables hautes. La cuisine proposée est raffinée, fraîche et aux arômes iodés avec des quantités subtilement dosées.

Le personnel est à l’écoute et d’une grande gentillesse, ce qui a contribué à un séjour inoubliable pour les clients. Les chambres sont au calme, côté pins, avec une literie confortable et le soleil en bonus. Le menu découverte est hautement recommandé.

Adresse: 150 Boulevard des Océanides 44380 Pornichet

Type de recharge: 1 Connecteurs Tesla jusqu’à 22 kW

Hotel Ibis Saint-Nazaire – Trignac

façade jour

L’hôtel Ibis de Pornichet est un établissement agréable avec une décoration sympa. La particularité de l’hôtel réside dans ses installations telles que la piscine, la salle de sport, et le sauna, ce qui est peu habituel pour un Ibis mais plus commun dans des hôtels tels que les Mercure ou Novotel.

Le personnel de l’hôtel est très accueillant et disponible pour les clients. Il existe une belle carte pour les encas disponibles à tout moment. L’hôtel est en train d’être amélioré, avec la fin imminente du chantier de la piscine, de la salle de sport et du sauna. Des trottinettes électriques sont maintenant disponibles pour les clients, ce qui est une idée excellente.

L’accueil est très agréable et le cadre est sympa, avec des chambres conformes aux attentes en termes de propreté, de mobilier et de TV. Le petit déjeuner est parfait avec du jus d’orange pressé. Le parking est sécurisé et l’hôtel est proche de la 4 voies.

Adresse: 5 Rue de la Fontaine au Brun

44570 Trignac

Type de recharge: 1 connecteur jusqu’à 22 kW