Le 12 mars 2025, une découverte intrigante a suscité la curiosité des habitants et des passionnés de technologie à Bangkok, en Thaïlande : une Tesla Model 3 portant l’inscription « Autonomous Vehicle » (véhicule autonome) a été aperçue dans les rues de la capitale. Équipée d’une caméra à 360 degrés montée sur son toit, cette voiture électrique a immédiatement attiré l’attention. Cependant, un détail supplémentaire intrigue : le véhicule arbore également le logo d’EXAT, l’autorité des autoroutes et express de Bangkok (Expressway Authority of Thailand). Que se passe-t-il donc dans les rues animées de cette métropole asiatique ?

Une Tesla autonome en test ?

Tesla, sous la direction d’Elon Musk, est mondialement connue pour ses avancées dans la conduite autonome grâce à son système Full Self-Driving (FSD). La présence d’une caméra à 360 degrés sur cette Model 3 pourrait laisser penser que la marque américaine teste son logiciel FSD dans un nouvel environnement urbain, Bangkok étant une ville complexe avec ses embouteillages légendaires et son réseau routier dense. Cependant, plusieurs éléments jettent un doute sur cette hypothèse.

Tout d’abord, Tesla n’a pas officiellement annoncé de programme de test de FSD en Thaïlande. Les essais de cette technologie se concentrent généralement sur des marchés comme les États-Unis, la Chine ou l’Europe, où l’infrastructure et les données cartographiques sont déjà bien établies. Bangkok, bien que moderne, présente des défis uniques – circulation chaotique, motos omniprésentes et signalisation parfois inconsistante – qui pourraient compliquer le déploiement d’un système comme FSD sans préparation préalable.

Le lien avec EXAT

L’élément le plus troublant est la présence du logo EXAT sur la voiture. EXAT est une entité publique thaïlandaise responsable de la gestion des autoroutes et des voies express autour de Bangkok. Cette association suggère que la Tesla Model 3 pourrait être utilisée dans le cadre d’un projet local plutôt que d’un test international orchestré par Tesla. Une hypothèse plausible est que les autorités thaïlandaises expérimentent des technologies de surveillance ou de collecte de données routières, en utilisant le véhicule électrique comme plateforme.

La caméra à 360 degrés renforce cette idée. De tels dispositifs sont souvent employés pour cartographier les routes, surveiller le trafic ou recueillir des données pour des projets d’infrastructure intelligente. EXAT pourrait ainsi collaborer avec un partenaire technologique – peut-être même Tesla ou une entreprise tierce – pour moderniser la gestion de ses réseaux routiers.

Que sait-on vraiment ?

Pour l’instant, aucune déclaration officielle n’a été faite, ni par Tesla ni par EXAT, laissant place à de nombreuses spéculations. Certains observateurs locaux suggèrent que cette Tesla pourrait être un prototype unique, modifié pour répondre à des besoins spécifiques en Thaïlande. D’autres pensent qu’il s’agit simplement d’un véhicule de démonstration ou d’un coup de communication.

Ce qui est certain, c’est que la présence de cette Tesla Model 3 « Autonomous Vehicle » à Bangkok soulève des questions fascinantes sur l’avenir de la mobilité dans la région. Est-ce le signe d’une adoption croissante des technologies autonomes en Asie du Sud-Est ? Ou une initiative isolée visant à améliorer les infrastructures locales ? Seule l’enquête – ou une annonce officielle – pourra lever le voile sur ce mystère roulant.

En attendant, les rues de Bangkok continuent de vibrer au rythme des klaxons et des moteurs, avec une touche d’électricité et d’innovation en plus grâce à cette énigmatique Tesla.