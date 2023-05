Véhicules électriques : 3 nouvelles bornes attendues en Picardie verte

Source https://www.lebonhommepicard.fr/vehicules-electriques-picardie-verte/

La Picardie verte s’apprête à accueillir trois nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques « Mouv’Oise » dans trois communes différentes. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de déploiement de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) du syndicat d’énergie SE60. À noter que les tarifs de recharge ont été modifiés le 2 mai dernier.

Actuellement, la Picardie verte compte 5 bornes « Mouv’Oise » déployées dans les communes de Grandvilliers, Marseille-en-Beauvaisis, Songeons et Feuquières. Ces infrastructures permettent de recharger les véhicules électriques et contribuent au développement de la mobilité durable dans la région.

Les communes de Dargies, Hétomesnil et Abancourt ont sollicité la Communauté de Picardie verte pour l’installation d’une borne de recharge sur leur territoire respectif. Ces trois nouvelles bornes s’ajouteront au réseau existant et faciliteront l’accès à la recharge pour les conducteurs de véhicules électriques de la région.

Le projet d’extension du réseau de bornes de recharge en Picardie verte s’inscrit dans le cadre du programme de déploiement de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) du syndicat d’énergie SE60. Ce programme vise à déployer plus de 142 bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire de l’Oise, favorisant ainsi l’éco-mobilité.

Demandez un devis gratuit auprès d'un installateur de borne local certifié et spécialement sélectionné ! Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en collectivité Un hôtel / Restaurant / Maison d'hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

SIREN

Entité / Entreprise

Fonction *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Véhicule *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Chaque borne « Mouv’Oise » est équipée de deux prises pour les voitures et de deux prises pour les deux-roues, permettant de recharger deux véhicules en simultané. Ces bornes sont communicantes et reliées à un central de supervision qui permet de connaître la localisation et la disponibilité.

Les tarifs depuis ce 2 mai sont les suivants : pour un abonné : 0,30 € / kWh + 0,008 € / minute. Pour un non abonné : 0,33 € / kWh + 0,015 € / minute. Le prix de la carte d’abonnement est de 5 €.