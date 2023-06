Une nouvelle voiture 100% électrique arrive à La Réunion : le phénomène Nosmoke

Introduction à la Nosmoke : une réplique électrique tout-terrain

L’île de La Réunion accueille avec enthousiasme l’arrivée de la Nosmoke, une voiture 100% électrique qui rend hommage à la célèbre version tout-terrain de la Mini Anglaise née en 1963. Cette réplique parfaite, fabriquée en France, est directement associée au littoral et à la plage, ce qui en fait une addition naturelle à l’île.

Les caractéristiques de la Nosmoke

Importées par Christelle Tirode et Jules Bingen, les Nosmoke sont des voitures électriques épurées, dépourvues de tout accessoire superflu. Elles offrent une autonomie d’environ 200 km, ce qui les rend particulièrement adaptées aux routes du littoral réunionnais. Rechargeables sur une simple prise domestique de 220 volts, elles peuvent atteindre une vitesse maximale de 80 km/h.

Le design attrayant de la Nosmoke

Disponibles en rose, bleu ou blanc, les couleurs vives de la Nosmoke et son style sobre mais moderne la rendent très attrayante. Les passants ne manquent pas de remarquer ces véhicules et engagent souvent des conversations positives. Jules Bingen explique que les gens sont interpellés par l’originalité et la beauté de la voiture. Christelle Tirode ajoute que leur coup de cœur pour les Nosmoke est né lors de leur visite à l’usine d’assemblage en métropole en 2022, et qu’ils ont décidé de les importer à La Réunion en raison de leur parfaite adéquation avec le littoral de l’île.

La location de la Nosmoke : une option pour tous

Les Nosmoke sont désormais disponibles à la location à partir du 1er mars, tant pour les particuliers que pour les entreprises. En plus d’être totalement électriques, elles sont silencieuses et faciles à manœuvrer. Que ce soit pour une promenade en front de mer ou pour effectuer des courses, elles s’adaptent à de nombreuses activités et sont idéales pour les sorties en famille grâce à leur banquette arrière et leur coffre spacieux. Christelle Tirode souligne que la recherche d’une activité ludique pour les familles les a conduits à découvrir les Nosmoke, une petite voiture électrique 4 places, maniable et rechargeable sur une simple prise domestique.

Une expérience unique avec la Nosmoke

Prendre le volant de la Nosmoke offre une sensation de liberté absolue grâce à sa conception entièrement ouverte. Pour prolonger cette expérience, divers services sont proposés autour de la location de la voiture. Parmi eux, trois offres de pique-nique permettent de profiter pleinement du littoral réunionnais, une proposition bien-être inclut un massage pour se détendre, et un appareil photo Polaroïd est disponible pour immortaliser ces moments uniques. La Nosmoke offre ainsi une nouvelle façon de découvrir et d’apprécier les merveilles de La Réunion.

Les bornes de recharge et Tesla Mag : acteurs du mouvement

Chez Tesla Mag, nous sommes conscients de l’importance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Si vous êtes un installateur de bornes de recharge à La Réunion, nous vous encourageons à participer activement à ce mouvement en offrant des solutions de recharge pratiques et accessibles pour les propriétaires de voitures électriques, y compris les utilisateurs de la Nosmoke. De même, en tant que lecteurs de Tesla Mag, vous êtes déjà des acteurs de cette transition énergétique. Nous vous invitons à continuer à vous informer sur les dernières avancées de l’industrie automobile électrique et à envisager d’adopter un mode de vie plus durable en faisant le choix de véhicules électriques. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez des conseils, n’hésitez pas à faire appel à nos services. Nous sommes là pour vous aider à contribuer à ce mouvement vers un avenir plus propre et plus durable.

En conclusion, l’arrivée des Nosmoke à La Réunion marque une nouvelle étape dans l’adoption des véhicules électriques sur l’île. Leur design attrayant, leur autonomie adaptée aux routes du littoral et leur disponibilité à la location en font une option idéale pour les réunionnais à la recherche d’une expérience de conduite électrique unique. Avec la Nosmoke, il est maintenant possible de découvrir La Réunion d’une manière plus respectueuse de l’environnement et de contribuer à la transition vers une mobilité durable.