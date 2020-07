Depuis septembre 2018, la norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) est en vigueur et remplace progressivement l’ancienne norme NEDC qui existe depuis les années 70. Ce nouveau test a été mis en place par la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) en coordination avec l’Inde et le Japon. Ces deux normes existent pour calculer le plus précisément possible la consommation et l’émission de CO2 de chaque véhicule sur un cycle donnée. Elle vous permet concrètement de comparer les véhicules entre eux sur le plan de l’autonomie afin de faciliter votre choix. Nous allons donc voir comment est calculée l’autonomie WLTP dont on parle lors des descriptions des véhicules électriques les plus vendus en France.

Le cycle WLTP, comme le cycle NEDC se déroule sur un banc à rouleaux et la voiture effectue un cycle avec différentes vitesses, dans différentes conditions pour simuler le plus précisément possible la réalité. C’est la raison pour laquelle la norme WLTP est apparue, la NEDC étant critiquée pour ne pas être assez proche de la réalité.

Voici, les conditions du test en comparaison avec le cycle NEDC :

WLTP NEDC Durée du cycle 30 minutes 20 minutes Distance parcourue 23,25 km 11 km Vitesse moyenne 46,5 km/h 34 km/h Vitesse maximale 131 km/h 120 km/h Température 23 °C 20-30 °C Phases 52% en conduite urbaine

48 % en conduite extra urbaine 66% en conduite urbaine

34% en conduite extra urbaine

Voici le profil des deux cycles :

Nous remarquons donc que le cycle WLTP se veut beaucoup plus dynamique, avec plus de changements de rythmes, ainsi qu’une vitesse et une distance parcourue plus importantes. De plus, cette nouvelle norme s’adapte plus au véhicule en prenant en compte sa classe et ses différents équipements comme la climatisation ou le chauffage pour évaluer leurs impacts sur la consommation du véhicule.

UNE ESTIMATION DE L’AUTONOMIE

Avec ce nouveau cycle WLTP qui aura totalement remplacé le cycle NEDC d’ici fin 2020, la consommation des véhicules est estimée, que ce soit pour les thermiques, les hybrides ou encore les électriques. Cette consommation permet alors de déterminer l’autonomie WLTP qui se veut la plus proche de la réalité possible. La Renault Zoé a, par exemple perdu 200 km d’autonomie entre les deux normes (de 600 à 400 km), comme beaucoup d’autres véhicules. Cela reste tout de même une estimation et l’autonomie de votre véhicule électrique dépendra beaucoup des conditions de conduite, que ce soit la température extérieure, le chauffage mis en route, la vitesse, ou encore l’usure de la batterie. Cependant cette norme est très utile car elle permet de comparer les véhicules entre eux pour mieux choisir selon les besoins de chacun le véhicule électrique adapté.

Tout comme pour les téléphones portables, l’autonomie de la voiture va diminuer au fil des kilomètres et de l’usure de la batterie et cela n’est pas évoqué dans la norme WLTP. Cela est donc un point important à regarder, notamment pour l’achat de véhicule électrique d’occasion.

Pour cela, il est possible de faire diagnostiquer la batterie, ou de le faire tout seul, pour connaitre son état, le SOH (State Of Health). Il est égal à 100% pour un véhicule neuf mais peut descendre plus ou moins rapidement en fonction de l’utilisation de la batterie. Il est donc nécessaire de faire ce diagnostic pour pouvoir s’assurer de l’état de la batterie et négocier en fonction de celui-ci.

Ce diagnostic peut également être intéressant pour les garanties. En effet, les constructeurs proposent des garanties sur l’état de la batterie, comme par exemple Peugeot avec la e-208. Sa batterie est garantie 8 ans ou 160000 km pour 70% de sa capacité de charge. Donc si le SOH de votre voiture électrique dépasse le seuil de la garantie, vous pourrez la faire réparer ou la changer gratuitement. Il est donc également intéressant de regarder cela lors d’un achat d’occasion.

Pour en savoir plus sur la norme WLTP (en anglais) : https://www.wltpfacts.eu/