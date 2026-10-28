Une croisière 100 % électrique au pied de la tour Eiffel : on a testé les Vedettes de Paris en famille

Une heure sur la Seine, au pied de la tour Eiffel, sur un bateau qui affiche « 100 % électrique » sur sa coque. Nous avons embarqué en famille dimanche 25 octobre avec les Vedettes de Paris, qui fêtent leurs 50 ans. Le départ, la croisière pour les enfants, la borne du ponton et où recharger sa voiture électrique à côté : ce qu’il faut savoir avant d’y aller.

Le Paris Iéna, l’un des bateaux électriques des Vedettes de Paris, au pied de la tour Eiffel. Photo : Tesla Mag.

Un départ au pied de la tour Eiffel

Les Vedettes de Paris partent du port de Suffren, dans le 7e arrondissement, juste en contrebas de la tour Eiffel. On y descend à pied depuis le pont d’Iéna ou le pont de Bir-Hakeim, avec un accès sans marches, précise la compagnie. Métros les plus proches : Bir-Hakeim (ligne 6) et Trocadéro (lignes 6 et 9), ou la gare Champ-de-Mars–Tour Eiffel du RER C.

Le panneau de la compagnie au bord du pont d’Iéna, face au Trocadéro. Photo : Tesla Mag.

Il faut se présenter au quai 20 minutes avant le départ. Sur le ponton, la billetterie, une boutique de souvenirs et une salle d’attente couverte, décorée pour l’automne et Halloween lors de notre passage, font patienter les enfants. Un perroquet géant aux couleurs vives leur a valu notre premier arrêt photo.

La billetterie du port de Suffren. Photo : Tesla Mag. Dans la salle d’attente du ponton. Photo : Tesla Mag.

Des bateaux 100 % électriques, et une borne sur le ponton

La compagnie met en avant une croisière « sur un bateau 100 % électrique, silencieux et respectueux de l’environnement ». Le nôtre, le Paris Iéna, l’affiche en grandes lettres sur sa coque.

Plutôt que de construire des bateaux neufs, Vedettes de Paris a converti les siens à l’électrique. Le Paris Trocadéro est parti au chantier à l’automne 2022, deux autres bateaux ont suivi à l’automne 2023, et la première croisière 100 % électrique a eu lieu en février 2024, avant les Jeux olympiques de Paris. La compagnie exploite aujourd’hui quatre bateaux 100 % électriques, selon son communiqué de mars 2026. Elle estime que l’électrification de trois bateaux évite 1 113 tonnes de CO₂ par an.

« 100 % électrique », sur la coque du Paris Iéna. Photo : Tesla Mag.

Le détail qui parlera aux conducteurs de voitures électriques se trouve sur le ponton : une borne de recharge Siemens Sicharge, dont l’écran affiche le logo des 50 ans de la compagnie. Nous ne l’avons pas vue en charge, et la compagnie ne précise pas sur son site comment ses bateaux sont rechargés.

La borne Siemens Sicharge du ponton, aux couleurs des 50 ans des Vedettes de Paris. Photo : Tesla Mag.

Une compagnie qui fête ses 50 ans

Vedettes de Paris navigue au pied de la tour Eiffel depuis 1976. Pour ses 50 ans, la compagnie a lancé un logo anniversaire, celui qu’affiche la borne du ponton, et une programmation baptisée « 50 ans d’émotions », avec une animation différente chaque mois. Elle accueille plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an, selon son communiqué.

Le bon plan si vous êtes né en 1976 : jusqu’à la fin de l’année 2026, la croisière vous est offerte. Il suffit de présenter sa carte d’identité en achetant son billet sur place, à la billetterie du port de Suffren, d’après la compagnie.

La croisière en famille

Nous avions des places pour la croisière famille de 15 h. Elle dure une heure et elle est animée par « notre guide spécialiste du jeune public », d’après la compagnie, qui l’affiche à 21 € sur son site (relevé du 26 octobre 2026). Le jour de notre visite, le dernier départ était à 17 h 45. Les horaires changent selon les saisons : vérifiez-les et réservez sur le site des Vedettes de Paris, car sans réservation, en cas d’affluence, la compagnie peut vous faire attendre le départ suivant.

Depuis l’eau, la tour Eiffel se découvre sous un autre angle, et l’arrivée au pied de la tour, en fin de croisière, vaut à elle seule la sortie avec des enfants.

Venir en voiture électrique : où recharger

D’après le fichier national des bornes de recharge (data.gouv.fr, version du 26 octobre 2026), voici les points de charge publics les plus proches, à pied :

10 rue de la Fédération (15e) , à 500 m environ : 6 points de charge sur voirie, réseau TotalEnergies, jusqu’à 7 kW.

, à 500 m environ : 6 points de charge sur voirie, réseau TotalEnergies, jusqu’à 7 kW. 45 avenue de la Bourdonnais (7e) , à 650 m environ : 6 points de charge sur voirie, réseau TotalEnergies, de 3 à 7 kW.

, à 650 m environ : 6 points de charge sur voirie, réseau TotalEnergies, de 3 à 7 kW. 66 rue de la Fédération (15e) , à 750 m environ : 2 points de charge dans un parking public, opérés par Qovoltis, jusqu’à 22 kW.

, à 750 m environ : 2 points de charge dans un parking public, opérés par Qovoltis, jusqu’à 22 kW. Rive droite, 38 avenue de New York (16e), de l’autre côté du pont d’Iéna, à 500 m environ : 3 points de charge de 22 kW sur voirie.

Ces bornes de ville rechargent lentement : comptez une borne de 7 kW pour gagner de l’autonomie pendant la croisière, pas pour faire le plein. Vérifiez leur disponibilité dans votre application de recharge avant de partir.

Notre avis

Une sortie simple à organiser, courte et adaptée aux enfants, avec le plus beau décor de Paris. Pour une famille qui roule en électrique, le bateau électrique et la borne du ponton prolongent le sujet. Vedettes de Paris nous a invités pour cette croisière ; la compagnie n’a pas relu cet article.

D’autres idées pour le week-end dans notre rubrique Idées sorties. Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag et retrouvez les autres propriétaires de votre région.

Sources : site des Vedettes de Paris (croisières, accès, électrification), consulté le 26 octobre 2026 ; communiqué de presse des 50 ans (mars 2026) et dossier de presse de 2024 de Vedettes de Paris ; billets de la croisière du 25 octobre 2026 ; fichier national des infrastructures de recharge (data.gouv.fr), version du 26 octobre 2026, calcul des distances Tesla Mag. Photos : Tesla Mag, le 25 octobre 2026.