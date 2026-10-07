La comédie musicale Les Misérables revient au Théâtre du Châtelet du 11 novembre 2026 au 10 janvier 2027, pour 70 représentations, dans la mise en scène de Ladislas Chollat. Places de 12 à 129 €, parking partenaire équipé de bornes, zone à trafic limité : ce qu’il faut savoir avant de réserver, et de venir en voiture électrique.

Le retour d’une production à succès

Créée au Châtelet à l’automne 2024, trente-trois ans après la dernière version française jouée à Paris, au Théâtre Mogador, cette production revient pour une deuxième saison, d’après le dossier de presse du théâtre. La musique est de Claude-Michel Schönberg, le livret d’Alain Boublil, d’après le roman de Victor Hugo, et la direction musicale d’Alexandra Cravero, Charlotte Gauthier et Alizé Léhon.

Le dossier de presse annonce Benoît Rameau en Jean Valjean, Sébastien Duchange en Javert, Claire Pérot en Fantine, David Alexis et Christine Bonnard en Thénardier, Océane Demontis en Éponine, Jacques Preiss en Marius et Juliette Artigala en Cosette. Le spectacle dure trois heures avec entracte. Il est chanté en français et surtitré en anglais.

Créée au Palais des Sports de Paris en 1980, l’œuvre a depuis été vue par plus de 130 millions de spectateurs dans 53 pays, et se joue sans interruption à Londres depuis 1985, rappelle le Châtelet.

Sur la barricade, dans la mise en scène de Ladislas Chollat. Photo : Thomas Amouroux

Les places vont de 12 à 129 €, réparties en six catégories : la grande salle à l’italienne compte 2 036 places, et les catégories 5 et 6 ont une visibilité réduite, voire nulle, précise le théâtre. Les représentations ont lieu le plus souvent à 19 h 30 en semaine, avec des matinées à 14 h 30 ou 15 h le week-end et certains mercredis. Début octobre, certaines dates de novembre affichaient déjà « Dernières places ».

En ligne, sur le site du Châtelet, avec un e-billet gratuit.

Par téléphone, au 01 40 28 28 40, du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30.

Aux guichets, une heure et demie avant chaque représentation, pour le jour même uniquement.

Le théâtre propose des places à 10 € aux moins de 30 ans, sur une sélection de spectacles et dans la limite des places, et des places à 10 € pour les moins de 15 ans accompagnés d’un adulte au plein tarif, deux au maximum par spectacle. Les groupes de dix personnes et plus ont 20 % de réduction. Et pour Noël, la carte cadeau du Châtelet, au montant libre, reste valable deux ans.

Venir en voiture électrique : parking, bornes et zone à trafic limité

Le Châtelet est dans la zone à trafic limité de Paris Centre, en place depuis le 5 novembre 2024 : on ne peut plus la traverser, mais on peut y entrer pour une destination dans le périmètre, comme un parking, selon la Ville de Paris. Les infractions sont punies de 135 €, mais la Ville indique qu’aucune amende n’est dressée pour l’instant, pendant une phase pédagogique.

Le parking partenaire du théâtre est le Q-Park Rivoli Pont Neuf – Samaritaine, au 2, rue du Boucher, à quatre minutes à pied. Il compte 387 places et 6 bornes de recharge, pour une hauteur maximale de 1,90 m, et l’accès à la zone est autorisé aux voitures qui s’y garent, selon Q-Park. Le Châtelet y propose un tarif de 10 € pour 5 heures, uniquement en ligne : le lien arrive dans l’e-mail de confirmation de commande.

Côté bornes publiques, les données ouvertes de la Ville de Paris recensent la station Bélib’ du 14, rue Bertin-Poirée, à environ 200 mètres du théâtre, avec 6 points de charge, et 21 points dans le parking Lobau, au 4, rue de Lobau, à environ 500 mètres. Vérifiez leur disponibilité dans l’application Bélib’ avant de partir. Pour recharger au quotidien sans garage, lisez notre guide de la recharge en ville.

Sans voiture, le métro s’arrête à Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 et 14), et le RER à Châtelet – Les Halles (lignes A, B et D).

Autre sortie musicale de la saison : Le Roi Soleil au Dôme de Paris, que nous avons vu fin septembre. Vous roulez en électrique ? Ajoutez votre voiture à la carte de Mon Tesla Mag : les offres négociées pour les membres y sont réunies.

Questions fréquentes

Quand Les Misérables sont-ils joués au Châtelet ?

Du 11 novembre 2026 au 10 janvier 2027, pour 70 représentations.

Combien coûtent les places ?

De 12 à 129 €, selon la catégorie. Les moins de 30 ans ont des places à 10 € sur une sélection de spectacles, dans la limite des places disponibles.

Combien de temps dure le spectacle ?

Trois heures, entracte compris.

Où se garer pour aller au Théâtre du Châtelet ?

Au Q-Park Rivoli Pont Neuf – Samaritaine, partenaire du théâtre : 10 € pour 5 heures en réservant en ligne, et 6 bornes de recharge.

Peut-on entrer en voiture dans la zone à trafic limité pour aller au théâtre ?

Oui, si vous vous garez dans le périmètre, par exemple dans un parking. La zone ne peut pas être traversée.

Sources : Théâtre du Châtelet (page du spectacle, infos pratiques, offres spectateurs, accès et dossier de presse) ; Q-Park, page du parking Rivoli Pont Neuf – Samaritaine ; Ville de Paris, page de la zone à trafic limité (mise à jour le 28 septembre 2026) et données ouvertes Bélib’ ; consultés le 6 octobre 2026. Photos : Thomas Amouroux.