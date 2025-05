Chers lecteurs de Tesla Mag, amateurs d’innovation et d’aventures extraordinaires, voici une expérience qui saura éveiller votre imagination et vous transporter dans un monde où les rêves deviennent réalité ! Le Grand Hôtel des Rêves, situé au cœur du Vème arrondissement de Paris, vous invite à découvrir son tout nouveau spectacle immersif : Jules Verne, à partir du 21 mai 2025. Après le succès retentissant de La Belle et la Bête et La Véritable Histoire du Père Noël, ce lieu unique repousse les limites de l’immersion théâtrale pour vous offrir un voyage inoubliable.

Une aventure immersive au cœur des récits de Jules Verne

Crédits photos DR

Ce spectacle familial hors du commun vous plonge dans l’univers visionnaire de Jules Verne, l’auteur mythique qui a inspiré des générations de rêveurs. Accompagnés de 24 comédiens, chanteurs et danseurs, vous parcourrez 8 tableaux époustouflants retraçant les aventures des héros iconiques de Verne : Phileas Fogg et son tour du monde effréné, le mystérieux Capitaine Nemo dans les abysses, ou encore le Dr Fergusson explorant les confins du ciel. De décor en décor, sur plus de 1000 m², vous vivrez une expérience théâtrale captivante d’environ 50 minutes, où chaque pièce révèle une nouvelle facette de l’imaginaire débordant de l’écrivain.

Ce spectacle n’est pas seulement une représentation : c’est une invitation à vivre les récits de Jules Verne. Les décors somptueux, les performances dynamiques et l’ambiance immersive vous feront voyager à travers le temps et l’espace, tout en découvrant les étincelles d’inspiration qui ont donné naissance aux œuvres légendaires de cet auteur visionnaire.

Le Grand Hôtel des Rêves : un lieu dédié à la magie

Inauguré en octobre 2024, le Grand Hôtel des Rêves (anciennement Hôtel Le Brun) s’est imposé comme LA référence des spectacles immersifs à Paris. Avec déjà 100 000 spectateurs conquis en 2024, ce lieu transformé en véritable « machine à rêves » propose des aventures théâtrales uniques toute l’année. En famille, entre amis ou en solo, laissez-vous emporter par cette expérience qui mêle théâtre, musique et danse dans un cadre féerique.

Pourquoi ce spectacle est fait pour vous, lecteurs de Tesla Mag ?

Chez Tesla Mag, nous célébrons l’innovation, l’audace et la vision du futur. Jules Verne, avec ses récits avant-gardistes, incarne cet esprit d’exploration et d’invention qui résonne avec les valeurs de Tesla et de ses fans. Ce spectacle est une occasion unique de connecter votre passion pour les avancées technologiques à l’imaginaire d’un auteur qui, bien avant son temps, a rêvé de machines extraordinaires et de voyages impossibles.

Infos pratiques pour ne pas manquer l’aventure

Dates et horaires : À partir du 21 mai 2025. Mercredi (13h/19h), vendredi (16h/19h), samedi (10h/20h20), dimanche (10h/19h).

Embarquez pour un voyage extraordinaire !

Ne manquez pas cette chance de vivre une expérience qui allie créativité, aventure et immersion totale. Réservez dès maintenant vos places pour le spectacle Jules Verne et laissez-vous transporter par la magie du Grand Hôtel des Rêves. Que vous soyez un passionné de littérature, un amoureux de théâtre ou simplement en quête d’une sortie mémorable, ce voyage au cœur de l’imaginaire de Jules Verne est fait pour vous !

À très bientôt pour une aventure hors du temps, chers lecteurs de Tesla Mag !