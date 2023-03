Véhicule électrique: faut-il s’inquiéter de la durée de vie de votre batterie ?

Les batteries des véhicules électriques ont une importance capitale pour leur autonomie et leur durabilité. Cet article examine les différents types de batteries utilisées dans les voitures électriques, leur durée de vie, et les méthodes pour les maintenir en bon état.

L’usure de la batterie est d’au moins 10 ans grâce à une conception et à des techniques de charge prudentes et conservatrices.

Je pense qu’il y a deux possibilités pour le coût de remplacement des batteries, qui peuvent être extrêmes dans un sens comme dans l’autre.

Dans dix ans, les batteries seront beaucoup moins chères, de sorte qu’il sera raisonnable de dépenser entre 1 000 et 2 000 dollars pour des batteries ayant duré 120 000 miles (contre 10 000 dollars aujourd’hui pour les remplacer). Cela pourrait être dû à des économies d’échelle importantes et à des améliorations de la production de masse, ou simplement à une meilleure technologie avec des remplacements au compte-gouttes plus performants.

Ou bien les batteries grand public sont moins chères, elles sont incompatibles avec la nouvelle chimie et on ne peut plus se procurer les anciennes. Les nouvelles batteries seront beaucoup plus performantes et vous pourrez alors soit moderniser votre voiture pour qu’elle soit compatible avec les nouvelles batteries, soit la mettre à la casse si elle ne peut pas l’être. (Exemple : les premiers VE et hybrides utilisaient du NiMH, je pense qu’aujourd’hui leur remplacement serait presque prohibitif).

Mais la question de la valeur de la voiture dans dix ans est très importante. Les deux extrêmes sont

Avec peu de pièces d’usure, il peut avoir beaucoup de valeur après le remplacement de la batterie. Il n’y a pas de moteur ou de transmission à combustion interne, qui ne sont bons que pour 150 000 miles. Les moteurs électriques ont une durée de vie de 2 à 3 fois supérieure.

Ou bien, étant donné que les voitures électriques ont tellement d’électronique, les gens ne les gardent pas plus de 3 à 10 ans parce que l’électronique est dépassée (pensez aux téléphones portables) et que les nouvelles fonctions introduites rapidement (capteurs, conduite autonome !) les rendront indésirables et ne mériteront pas qu’on y mette une batterie. D’autre part, fiabilité ou pas, le style de la vieille voiture et les caractéristiques de la nouvelle voiture peuvent tout simplement faire chuter leur valeur de revente très bas.

Ma boule de cristal contient tous ces scénarios possibles, mais aucune réponse réelle.

Source: quora

Pourquoi il ne faut pas s’inquiéter par la durée de vie de votre batterie ?

Il est normal pour les utilisateurs de se préoccuper de la durée de vie des batteries des véhicules électriques (VE), étant donné que le coût de remplacement des batteries peut être prohibitif. Cependant, il est important de noter que la durée de vie des batteries s’améliore constamment et que de nombreux VE ont des batteries qui durent beaucoup plus longtemps que prévu initialement. Certains propriétaires de VE signalent même des durées de vie de batterie supérieures à 100 000 miles.

Dans le cas des véhicules hybrides et électriques plus anciens, il existe des options de remplacement de batterie après-vente qui peuvent être moins coûteuses que les batteries neuves d’origine. À mesure que le nombre de VE sur la route augmente, il devrait y avoir une plus grande disponibilité de pièces d’occasion, y compris des batteries.

Il est également important de se rappeler que l’usure d’une batterie ne signifie pas nécessairement que le véhicule est inutilisable. Un VE avec une batterie usée aura simplement une portée réduite, et un propriétaire qui ne peut pas se permettre de remplacer la batterie peut continuer à utiliser le véhicule avec la portée qu’il offre, éventuellement comme véhicule pour les trajets en ville.

Enfin, les marchés s’adapteront à la situation des véhicules électriques, tout comme ils l’ont fait pour les véhicules à moteur à combustion interne au fil des années. À mesure que la technologie des batteries s’améliore et que leur coût diminue, il devrait y avoir de meilleures solutions pour les propriétaires de VE confrontés à des problèmes de batterie.