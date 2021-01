Vers une transition écologique des flottes automobiles

Christophe Martinolli est scénariste, réalisateur, auteur de bandes dessinées et romancier. Sa carrière a débuté avec des courts métrages diffusés sur TV5 Monde, Youtube, et TF1, puis s’est poursuivie avec la série DÉJÀ VU pour France 2. Il a co-signé les scénarios des trois tomes de SEUL SURVIVANT, bandes dessinées éditées chez Les Humanoïdes Associés. Il est romancier de deux séries d’anticipation : CORPS D’ETAT et APRÈS L’EFFONDREMENT. Christophe développe actuellement plusieurs projets pour la TV et les plateformes, en étroite collaboration avec Thomas Martinetti, Yann Le Gal et Samuel Delage. APRÈS L’EFFONDREMENT est en cours d'adaptation en série TV chez GMT · LAGARDERE STUDIOS et a été récompensé par le PRIX IMAGINAIRE DECOUVERTE "Les Petits Mots des Libraires" 2020. Originaire de Nice, il vit actuellement à Paris.