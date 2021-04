Voiture autonome: oui, Tesla fait des choix différents

La technologie de voiture autonome est actuellement pointée du doigt. Les régulateurs et les constructeurs travaillent sur la technologie qui doit nous permettre de ne plus tenir le volant.

L’usage de la caméra comme système ultime de vision est pointé du doigt par les médias américains. En effet, dans un récent article de Reuters, une note stipule que le système de vision de Tesla serait source de questionnements en matière de respect de la vie privée. Cette polémique n’est pas propre à Tesla puisque c’est le sujet du web: Apple vient tout juste de déployer la version 14.5 d’IOS avec la nouvelle fonctionnalité “App Tracking Trasparency”.

Cette polémique concernant Tesla est née d’un article de Consumer Reports dont nous vous laisserons apprécier le caractère orienté ou non. Il nous apparaît simplement évident que les contenus actuels ne s’intéressent pas au fond. L’objectif est simplement d’opposer Tesla aux autres constructeurs.

Nous ne parlons pas des médias français car les sources sont les mêmes et nous souhaitons partager une vision un peu nostalgique. Au lancement de la Tesla Model S, chaque feu était une source d’inspiration pour dénigrer l’automobile électrique.

Les faits sur les événements récents impliquants l’autopilot Tesla

Un accident dramatique a eu lieu au Texas. Des témoins indiquent que le véhicule était en mode autopilot et sans pilote.

Consumer reports publie une expérience où ils parviennent à déjouer les systèmes de surveillance pour effectivement permettre au véhicule de rouler en ligne droite sur une piste d’essai .

. Le mode de contrôle du cockpit par Tesla est alors pointé du doigt. Le constructeur ne serait pas en mesure de suspendre l’usage de l’autopilot lorsque le système est trompé par des humains.

En parallèle des questions sont posées depuis deux mois sur la notion de vie privée que soulève la caméra interne de la Tesla.

Effectivement Elon Musk s’est expliqué publiquement en Chine sur le sujet pour confirmer le respect total de la vie privée.

L’avis de la rédaction

Les faits associent la technologie bêta de l’autopilot par Tesla, un accident mortel et le respect de la vie privée. Cela pour pointer du doigt à nos yeux d’analystes un système de vision unique au monde présenté comme le plus avancé au monde. En effet, le système Tesla Vision s’appuie sur un modèle IA qui va plus loin que la vision humaine.

La résistance est propre au processus d’innovation

Il ne faut évidemment pas tout mélanger. Il y a d’abord un sujet de réglementation qui impose aux constructeurs la présence de caméra dans le cockpit pour surveiller le conducteur et qu’une situation sans pilote ne puisse jamais se produire.

Les constructeurs font alors le choix de la technologie mais dans ce débat, Tesla avance seul. Il n’existe pas un autre système de vision directe, les autres constructeurs choisissent les infra-rouges.

Chaque technologie fait l’objet d’une résistance profonde mais nous notons trois choses qui nous apparaissent fondamentales:

Le système autopilot est actuellement celui qui est le plus utilisé au monde.

La sécurité est un critère de choix au volant avec ou sans autopilot.

Tesla a ouvert le marché électrique et la distribution directe.

Les différents systèmes de conduite autonome par constructeur

BMW

Certains modèles BMW utilisent un capteur infrarouge situé dans le tableau de bord pour détecter la présence, la vigilance et la fatigue du conducteur. Selon un porte-parole de BMW, il suit la position de la tête, le mouvement des paupières et le fait que les yeux soient ouverts ou non. Il n’enregistre pas, ne sauvegarde pas et ne transmet pas de données, mais il avertit le conducteur s’il présente des signes d’affaiblissement des facultés ou de distraction. Le pack Driver Assistance Professional avec le moniteur de conduite est disponible sur les séries 2021 3, 4, 5, 7, 8, X5, X6 et X7.

Ford

Les deux véhicules F-150 et Mustang Mach-E équipés de l’Active Drive Assist seront dotés d’une caméra infrarouge orientée vers le conducteur qui surveillera les yeux et le regard de la tête du conducteur, a déclaré un porte-parole de Ford à CR. Si le conducteur ne fait pas attention, le véhicule finira par ralentir s’il ne répond pas aux signaux visuels et sonores. La caméra orientée vers le conducteur n’enregistre pas de vidéo ou de photos du conducteur. Les données qu’elle recueille ne quittent pas la caméra elle-même et ne sont pas transmises à Ford.

General Motors

Un porte-parole de GM indique que les véhicules équipés de la technologie d’aide à la conduite Super Cruise comportent une caméra qui fonctionne avec des lumières infrarouges pour déterminer la position des yeux et de la tête du conducteur. (Cela inclut les Cadillac CT4, CT5 et Escalade de 2021, et le prochain GMC Hummer EV de 2022). Si le système Super Cruise détecte une distraction ou un affaiblissement des facultés, il déclenche une série d’avertissements croissants pour inciter le conducteur à faire attention. Le système ne capture pas d’images, ne stocke pas d’informations et ne partage pas d’informations sur les images avec GM, a déclaré le constructeur automobile à CR.

Subaru

Certains véhicules Forester, Legacy et Outback équipés du système d’atténuation des distractions DriverFocus en option sont dotés de ce qu’un porte-parole de Subaru appelle un “lecteur à infrarouge proche” qui surveille l’angle du visage du conducteur et le mouvement de ses yeux. Il est conçu pour détecter l’inattention et la somnolence, et avertit le conducteur s’il détecte l’une ou l’autre de ces conditions. Le système ne capture ni ne stocke d’images, a précisé le porte-parole.

Tesla

Tesla place une caméra au-dessus du rétroviseur dans la Model 3 et la Model Y. Elle est active dans le cadre du système Cabin Camera Analytics. Dans les notes de version du logiciel et sur le site Web du constructeur, Tesla indique qu’elle utilisera la caméra pour capturer et partager avec le constructeur des images et des vidéos d’un accident ou d’un autre incident lié à la sécurité. Tesla utilise le retour d’information du volant et des capteurs tactiles capacitifs pour déterminer si un conducteur est attentif et désactivera certaines fonctions si le conducteur passe trop de temps les mains hors du volant.

