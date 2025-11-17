Voici une vidéo d’une Tesla en mode autonome dans les ruelles étroites de Rome

Tester le FSD dans les rues historiques de Rome

Dans une démonstration audacieuse de la technologie autonome, Tesla a récemment effectué un test supervisé de conduite autonome dans les rues de Rome. Le véhicule utilisé était une Model 3 équipé du système Full Self-Driving (FSD), parcourant un itinéraire complexe allant du Campidoglio au Colisée.

Un parcours semé d’embûches

Ce trajet n’était pas un simple test en terrain dégagé; il a traversé des ruelles étroites, confronté la densité du trafic automobile et relevé les défis urbains typiques de la capitale italienne. Chaque virage, chaque arrêt et démarrage sous l’œil vigilant d’experts représente une étape vers la validation de la viabilité du logiciel FSD dans les environnements urbains européens.

Un pas vers le déploiement en Europe

Ce test fait partie des efforts continus de Tesla pour le déploiement de la FSD en Europe. Après Rome, la compagnie a prévu des essais à Paris, Madrid et Berlin. Ces essais visent à ajuster le système FSD aux diverses complexités urbaines et réglementaires du continent.

Les défis réglementaires

Bien que la technologie FSD suscite l’intérêt, elle est encore en attente d’approbation réglementaire complète en Europe. Les divers pays de l’UE, chacun avec ses propres exigences de sécurité et réglementations routières, constituent autant de variables que Tesla doit prendre en compte pour un déploiement réussi. Cependant, les essais actuels laissent entrevoir une avancée plus rapide que prévue vers l’autorisation générale.

Perspectives futures

L’avenir immédiat de la conduite autonome dans des capitales comme Rome repose non seulement sur la capacité technologique de Tesla à naviguer dans des conditions de circulation chaotiques mais aussi sur sa capacité à répondre aux préoccupations des régulateurs européens. Alors que la technologie continue d’être testée et affinée, la possibilité de voir des véhicules entièrement autonomes parcourir les routes européennes se rapproche chaque jour un peu plus.

En définitive, les essais du FSD de Tesla à Rome marquent une étape cruciale dans la transformation du paysage des transports urbains européens, visibles à l’horizon proche dans nos capitales.