VIDEO – Il utilise son Cybertruck comme voiture bélier et ressort indemne

Le Tesla Cybertruck ne cesse de faire parler de lui. Conçu pour être un véhicule futuriste, robuste et pratiquement indestructible, il vient une nouvelle fois de démontrer sa résistance hors normes dans une scène pour le moins surprenante : un conducteur a utilisé son Cybertruck comme voiture bélier, et en est ressorti indemne.

Un véhicule pensé pour encaisser l’imprévisible

Lors de sa présentation en 2019, Elon Musk avait promis un véhicule capable de résister à des chocs extrêmes, grâce à sa carrosserie en acier inoxydable ultra-résistant et ses vitres blindées (même si l’épisode de la vitre brisée lors du lancement reste dans toutes les mémoires).

Le Cybertruck n’est pas seulement un pick-up électrique, il est conçu comme un véritable blindage roulant, rappelant presque les standards militaires.

L’incident : un crash spectaculaire

Selon les premières images relayées sur les réseaux sociaux, le conducteur a volontairement percuté un obstacle avec son Cybertruck, comme pour tester les limites du véhicule. Là où la plupart des voitures auraient été détruites et le conducteur blessé, le Cybertruck a absorbé le choc.

Résultat : quelques déformations visibles sur la carrosserie, mais aucun dégât majeur sur la structure. Et surtout, le conducteur est sorti indemne, confirmant l’idée que le Cybertruck n’a pas grand-chose à voir avec un véhicule classique.

Un débat qui divise

Cet épisode relance les débats :

D’un côté, certains admirent la robustesse inégalée du pick-up et voient en lui un exemple de la sécurité passive de demain.

du pick-up et voient en lui un exemple de la sécurité passive de demain. De l’autre, des voix s’élèvent pour critiquer l’usage irresponsable d’un tel véhicule, rappelant qu’une telle puissance de résistance peut aussi représenter un danger dans la circulation, notamment pour les piétons et autres automobilistes.

Un coup de pub inattendu pour Tesla

Tesla n’a évidemment pas orchestré cet incident, mais il agit comme une démonstration en conditions réelles de ce que la marque promet depuis des années : un véhicule capable de résister là où les autres échouent.

Dans un monde où l’automobile est jugée à l’aune de la sécurité et de la durabilité, cette anecdote ne fait que renforcer le mythe du Cybertruck, déjà auréolé d’une image de machine indestructible.