L’industrie automobile chinoise a récemment présenté un véhicule qui attire l’attention en raison de sa ressemblance remarquable avec le Cybertruck de Tesla. Voici une description des photos fournies qui montrent ce prototype.

Première Photo: Vue Arrière et Latérale

Sur la première photo, nous observons la vue arrière et latérale d’un véhicule électrique robuste, exposé lors d’un salon de l’automobile. La voiture présente une carrosserie aux lignes géométriques tranchées et un design futuriste, avec un hayon arrière ouvert en position verticale, rappelant une aile de cygne. La mention « HELLO BEIJING » est éclairée sur le bandeau lumineux à l’arrière, suggérant un clin d’œil à la ville d’origine du véhicule ou à un message de bienvenue interactif. Les visiteurs semblent intrigués, étudiant le véhicule sous tous les angles.

Deuxième Photo: Vue Avant et Latérale

La deuxième photo nous montre le véhicule de face et de côté, révélant un capot avant plat et élevé, surmonté d’un pare-brise incliné. La partie avant est dominée par une grille imposante et des phares rectangulaires, encadrant le logo qui indique également « HELLO BEIJING ». L’aile avant est relevée, probablement pour dévoiler le compartiment moteur ou un espace de rangement, ce qui est typique des véhicules électriques qui n’ont pas besoin de grand compartiment moteur à l’avant. Les personnes autour du véhicule ajoutent à l’ambiance d’exposition et de découverte.

Ces images témoignent de l’évolution rapide du secteur des véhicules électriques en Chine et reflètent la volonté des constructeurs chinois de se positionner en tant que concurrents sérieux sur le marché mondial des EV, tout en soulevant des questions sur l’originalité et la propriété intellectuelle dans le design automobile.