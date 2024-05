Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une initiative écologique majeure voit le jour : l’installation de près de 800 bornes de recharge provisoires pour véhicules électriques. Cette action, menée par IZIVIA – Groupe EDF avec le soutien de Dalkia Electrotechnics, marque une première historique pour cet événement mondial.

Sites d’installation

Les bornes de recharge sont principalement installées et supervisées sur trois sites stratégiques :

Le Village des médias (Bourget) Le Village des athlètes (Saint-Denis) Près de la Porte Maillot

Ces sites ont été choisis pour leur importance logistique et leur capacité à soutenir les besoins de transport des délégations et des officiels des Jeux.

Objectif et Fonctionnement

L’installation de ces bornes permettra de recharger près de 1200 véhicules électriques, assurant ainsi le transport des délégations et des officiels durant les Jeux. Cette démarche s’inscrit dans un objectif ambitieux : diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux éditions précédentes des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Héritage et Durabilité

L’initiative ne se limite pas aux Jeux de 2024. En effet, après l’événement, l’ensemble des bornes de recharge seront réutilisées sur des sites EDF dans le cadre du programme EV100. Ce programme vise à électrifier 100% de la flotte de véhicules du groupe EDF avant 2030, assurant ainsi une contribution durable et à long terme à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Conclusion

En conclusion, l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques par IZIVIA – Groupe EDF pour les Jeux de Paris 2024 représente une avancée significative vers un événement plus vert et plus durable. Ce projet, en plus de réduire l’empreinte carbone des Jeux, laissera un héritage positif en contribuant à l’électrification de la flotte de véhicules du groupe EDF.