Canopy, un restaurant au charme parisien

Un décor urbain inspiré par son passé industriel créé par l’architecte Jean-Philippe Nuel. Une carte locavore et audacieuse signée par le Chef Robin Kubarek. Tous les ingrédients de la réussite sont réunis pour ce Restaurant Moderne Français.

Une place centrale dans l’hôtel pour ce restaurant

Le restaurant moderne français: L’Esprit Nouveau, occupe une place centrale dans l’hôtel. Celui-ci est baigné d’une lumière zénithale offerte par une verrière au style industriel.

Ce haut lieu de vie diffuse une atmosphère chic et multifacettes à l’image du quartier du Trocadéro. Il tire son nom « L’Esprit Nouveau » de la revue du Corbusier du même nom.

Le but de cette dernière était de mettre en exergue l’esthétisme, la modernité et un certain œil visionnaire sur l’art, l’architecture, la littérature et les questions sociétales. Le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est réussi !

Une inspiration du Corbusier

Le mobilier et la décoration du restaurant sont directement inspirés du Corbusier et de l’histoire du quartier environnant, ils font ainsi écho à l’ambition de la cuisine du Chef. Robin Kubarek puise en effet son essence dans la localité et les produits de proximité.

Egalement, tout comme les jeux de lignes et les courbes présents au sein du restaurant, le Chef dans ses créations culinaires joue avec les perspectives, la profondeur, les cercles de saveurs et les différentes textures.

L’Esprit Nouveau se veut l’extension de la cuisine du Chef: coloré, consciencieux, inspiré par son environnement local, créatif. On adore !

Un QG original et moderne

Le restaurant Canopy est décrit par les habitués comme un lieu de vie, un QG, un repère des dernières découvertes et/ou tendances. Les habitants du 16ème s’y sentent chez eux, mais aussi tous les parisiens qui souhaitent découvrir les pépites cachées de ce quartier. Le temps d’un repas, les voyageurs du monde, en gardent un souvenir mémorable. A vous le tour !

Un programme éclectique et haut en couleurs

Voilà ce qui peut vous attendre dans ce lieu de vie à part :

Stand-up d’humoristes

Dîners en musique Live (chanteur, DJ, musicien)

Pop-up de créateurs

Expositions artistiques éphémères

Vide-Dressing de créateurs

Masterclass

Au sein de L’Esprit Nouveau, les équipes créent ensemble des évènements, pour notre plus grand plaisir.

Un chef d’exception : Robin Kubarek

Retour sur son parcours

Diplômé de l’EPMT (Ecole de Paris des Métiers de la Table), il début en tant que commis de cuisine à l’hôtel Régina Paris. Il évolue ensuite au Hilton Paris La Défense pendant neuf ans, jusqu’à obtenir la place de sous-chef qu’il exerce pendant trois ans. En 2020, il devient chef au Canopy by Hilton Paris Trocadéro pour L’esprit Nouveau et pour le Rooftop Eylau Paris.

Un Chef électron libre

Son credo : respecter la nature et les saisons. Pour ce faire, rien de tel que de prendre les produits dans leur entièreté et que d’établir des relations de confiance avec les producteurs. Privilégier la qualité afin de préserver la saveur, voilà sa recette miracle qui vous fait frémir les papilles.

Sa capacité à cultiver les déclinaisons de produits, l’harmonie dans l’assiette et l’audace créative est assez impressionnante. Tout comme son audace lorsqu’il expérimente de nouvelles techniques, des dressages artistiques et l’éveil de vos cinq sens…

Informations pratiques

Horaires :

Petit-déjeuner – 7h00 à 10h30 (lundi au vendredi) / 7h00 à 11h00 (samedi et dimanche)

Déjeuner – 12h00 à 15h00 (carte + snack) (lundi à dimanche)

Snack – 15h00 à 19h00 (snack) (lundi à dimanche)

Dîner – 19h00 à 22h00 (carte + snack) (lundi à dimanche)

Réservations conseillées au 01.45.50.50.70

Adresse : 16 AVENUE D’EYLAU 75116, PARIS, MÉTRO TROCADÉRO

Borne de recharge la plus proche : juste à côté de la Seine, après l’Eglise Saint-Germain. Près de l’arrêt place du 8 mai, à l’angle du Boulevard Noël Marc, en poursuivant sur la Rue des Ecoles. Pour plus de précisions, n’hésitez pas à télécharger Carte des bornes de recharge pour voitures électriques | Chargemap.