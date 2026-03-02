Xiaomi Vision GT : Le monstre de 1 900 ch qui bouscule les codes à Barcelone

Alors que le monde s’attendait à de nouveaux smartphones, Xiaomi a coupé le souffle des visiteurs du MWC 2026 en dévoilant un modèle physique à l’échelle 1:1 de sa Vision Gran Turismo. Premier constructeur chinois à intégrer le prestigieux programme de Sony PlayStation, Xiaomi ne se contente plus de fabriquer des « iPhone sur roues » : la marque vise désormais l’Olympe des hypercars.

Des clichés « Real Life » qui sidèrent

Les photos prises sur le stand de Barcelone révèlent une silhouette d’une agressivité rare. Oubliez les courbes sages de la berline SU7 ; ici, tout est dicté par le flux d’air.

Le design « Sculpté par le vent » : La voiture arbore un profil extrêmement bas, presque plat, avec un cockpit en forme de goutte d’eau (« teardrop »).

La voiture arbore un profil extrêmement bas, presque plat, avec un cockpit en forme de goutte d’eau (« teardrop »). Aérodynamisme actif : On remarque des tunnels Venturi massifs sous la carrosserie (similaires à l’Aston Martin Valkyrie) et un immense diffuseur arrière en carbone.

On remarque des tunnels Venturi massifs sous la carrosserie (similaires à l’Aston Martin Valkyrie) et un immense diffuseur arrière en carbone. Détails futuristes : Les optiques en « T » servent aussi d’entrées d’air, tandis que les jantes à écrou central possèdent des flasques aérodynamiques qui restent fixes pendant que la roue tourne.

Fiche technique : Une puissance théorique de 1 900 chevaux

Bien qu’il s’agisse d’un concept né pour le monde virtuel de Gran Turismo 7, Xiaomi a basé cette étude sur sa plateforme réelle 900V Silicon Carbide (SiC).

Puissance : Les estimations et données de jeu annoncent près de 1 900 ch , dépassant largement les 1 548 ch de la déjà radicale SU7 Ultra.

Les estimations et données de jeu annoncent près de , dépassant largement les 1 548 ch de la déjà radicale SU7 Ultra. Accélération : Si elle passait en production, on parlerait d’un 0 à 100 km/h sous la barre des 1,9 seconde .

Si elle passait en production, on parlerait d’un 0 à 100 km/h sous la barre des . Cockpit « Cocon » : L’intérieur abandonne tout tableau de bord classique pour un volant « X-wing » doté de 5 écrans tactiles et un affichage panoramique immersif.

L’avis de Tesla Mag : Menace réelle pour la Tesla Roadster ?

Le duel semble inévitable, mais il faut nuancer. Voici mon analyse sur cette rivalité :

1. Le « Paper Launch » vs La Réalité

Tesla a annoncé sa Next-Gen Roadster en 2017, et malgré les promesses de pack SpaceX (propulseurs à gaz froid), elle se fait toujours attendre. À l’inverse, Xiaomi avance à une vitesse fulgurante : ils ont lancé une berline, battu le record du Nürburgring avec la SU7 Ultra, et dévoilé ce concept en seulement deux ans. Verdict : Xiaomi prouve qu’ils peuvent exécuter plus vite qu’Elon Musk actuellement.

2. Concept vs Production

Il faut être réaliste : la Vision GT est un concept-car. Xiaomi a officiellement précisé qu’il n’y avait pas de plan de production en série immédiat. La Tesla Roadster, bien que retardée, est destinée à la route. Cependant, la véritable menace pour Tesla n’est pas la Vision GT elle-même, mais la SU7 Ultra. Cette dernière existe, elle est en vente (environ $75 000) et elle surpasse déjà la Model S Plaid sur piste.

3. La guerre de l’image

En s’invitant dans Gran Turismo, Xiaomi s’offre une légitimité mondiale auprès de la nouvelle génération. Si Tesla ne sort pas sa Roadster rapidement avec des performances révolutionnaires, elle risque de paraître « dépassée » avant même son premier tour de roue face à l’insolence technologique chinoise.

En résumé : La Xiaomi Vision GT est une déclaration de guerre psychologique. Elle montre que Xiaomi a l’ingénierie pour humilier les constructeurs historiques. Si la Roadster ne sort pas en 2026/2027 avec des chiffres stratosphériques, Xiaomi aura déjà pris le trône de la « cool performance » électrique.