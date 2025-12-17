Xpeng défie Tesla : Un système de parking 100% vision sans LiDAR ni capteurs !

Xpeng, le constructeur automobile chinois connu pour ses innovations technologiques, a récemment publié une vidéo mettant en lumière leur dernière mise à jour du système de stationnement « MONA MOЗ Max ». Cette avancée pourrait bien marquer une nouvelle ère dans la manière dont les véhicules autonomes gèrent le stationnement, intégrant un ensemble unique de fonctionnalités basées sur une approche axée sur la vision.

Une interface 3D et une mémorisation active des structures de stationnement

Au cœur de cette mise à jour, Xpeng propose la génération d’une interface en 3D capable de mémoriser les structures des parkings et la position des espaces. Cela signifie que le véhicule peut enregistrer des détails spécifiques des parkings, permettant aux automobilistes de sauvegarder leurs préférences en matière d’espaces de stationnement, d’entrées, de zones de recharge ou encore d’espaces plus spacieux.

En cas d’indisponibilité de l’espace préféré, le système stationnera automatiquement dans un espace voisin libre, garantissant ainsi une souplesse optimale dans la gestion des places de stationnement. Cette mémorisation active rend l’expérience du conducteur beaucoup plus intuitive et personnalisée.

Comparaison avec la technologie de Tesla

Inspiré par l’approche de Tesla qui mise principalement sur la vision sans recourir au LiDAR, **Xpeng emploie une stratégie similaire**. Cependant, contrairement à Tesla qui utilise toujours le radar et les capteurs à ultrasons (USS), Xpeng a décidé de se concentrer uniquement sur cette solution de vision principale pour la navigation et le stationnement. Cela pourrait aboutir à des économies significatives en coûts matériels tout en maintenant un haut niveau de sophistication technologique.

Avantages potentiels de cette approche

L’absence de LiDAR dans le système de Xpeng représente un attrayant avantage concurrentiel sur le marché actuel des véhicules autonomes. En s’appuyant uniquement sur des caméras et une technologie de vision avancée, Xpeng réduit potentiellement les coûts de production, tout en intégrant un haut degré de capacité de reconnaissance environnementale.

En outre, le système de parking de Xpeng pourrait intégrer des mises à jour logicielles plus fréquentes, avec un potentiel d’amélioration continue par l’apprentissage machine, sans la nécessité de modifications matérielles majeures.

Une vision tournée vers l’avenir

L’initiative de Xpeng de développer un système de stationnement avancé sans LiDAR démontre leur engagement envers une technologie plus accessible et pertinente. Avec les progrès continus dans la recherche et le développement, les solutions axées sur la vision pourraient bien constituer la prochaine étape de l’évolution des véhicules autonomes.

Alors que la course pour la domination de la technologie autonome se poursuit, Xpeng donne un aperçu prometteur sur le potentiel futur de la mobilité intelligente. L’approche innovante de la société pourrait bien être un facteur de changement dans la transformation des modes de stationnement et de navigation à travers le globe.