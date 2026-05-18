XPENG sort son premier Robotaxi de série : une première en Chine pour un véhicule entièrement autonome de développement 100 % interne

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Le constructeur chinois a officiellement lancé la production en série de son taxi sans conducteur à Guangzhou ce 18 mai 2026. Un jalon industriel qui place XPENG en position de challenger direct face aux acteurs mondiaux du robotaxi.

GUANGZHOU — XPENG (NYSE : XPEV, HKEX : 9868) a officialisé ce dimanche 18 mai la sortie de chaîne du premier exemplaire de série de son Robotaxi à Guangzhou. La marque chinoise revendique une première nationale : être le premier constructeur automobile en Chine à atteindre la production de masse d’un véhicule de type robotaxi développé intégralement en interne, de la puce au logiciel en passant par la caisse.

Une architecture entièrement maison, sans LiDAR ni carte HD

Le Robotaxi XPENG est construit sur la plateforme GX du groupe. Son architecture technique tranche avec les approches concurrentes : le véhicule se passe totalement de LiDAR et de cartes haute définition. La perception et la prise de décision reposent exclusivement sur la vision embarquée, pilotée par le modèle de grande taille VLA 2.0 (Vision-Language-Action) développé en interne.

Ce modèle end-to-end supprime l’étape de traduction entre les phases perception, raisonnement et action, caractéristique des architectures VLA à trois étages traditionnelles. XPENG annonce une latence de réponse système inférieure à 80 millisecondes, ainsi qu’une capacité de généralisation urbaine permettant un déploiement inter-villes — voire transfrontalier — sans reconfiguration lourde.

La puissance de calcul embarquée repose sur quatre puces Turing AI conçues par XPENG, pour une puissance effective annoncée de 3 000 TOPS, un niveau que le constructeur présente comme une référence dans sa catégorie.

Un habitacle pensé pour le passager sans conducteur

Sans siège passager avant ni volant accessible à l’utilisateur, le Robotaxi a été conçu autour de l’expérience arrière. Le véhicule embarque des vitres privacy, des sièges à gravité confort, des écrans de divertissement en cabine et un assistant vocal intégré permettant de contrôler l’environnement à bord. XPENG positionne explicitement ce produit dans le segment du transport premium autonome, et non dans celui du simple véhicule utilitaire partagé.

Un calendrier de commercialisation en deux temps

Le programme de déploiement suit une logique progressive. XPENG prévoit de lancer des opérations pilotes dans la deuxième moitié de 2026, avec un superviseur de sécurité à bord, pour valider la viabilité technique, l’acceptation des utilisateurs et le modèle économique complet. L’objectif affiché est d’atteindre une autonomie totale — sans opérateur présent dans le véhicule — d’ici début 2027.

Sur le plan de l’écosystème, le constructeur annonce l’ouverture d’un SDK Robotaxi, avec Amap (le principal service de cartographie et navigation en Chine, filiale d’Alibaba) comme premier partenaire mondial.

Ce lancement industriel s’inscrit dans un calendrier d’autorisation précis. En janvier 2026, XPENG avait obtenu un permis de test sur voie publique pour véhicules intelligents connectés à Guangzhou, marquant l’entrée en phase de test L4 régulier. En mars 2026, le groupe avait formalisé la création d’une division dédiée au Robotaxi, chargée de la définition produit, de la R&D et des opérations.

Positionnement dans l’écosystème IA physique de XPENG

XPENG présente ce Robotaxi comme l’un des produits phares de ce qu’il nomme son « écosystème d’IA physique ». Le véhicule partage la même base technologique VLA 2.0 que deux autres programmes du groupe : le robot humanoïde IRON et le véhicule volant en développement. La convergence des modèles entre ces trois produits est présentée comme un avantage compétitif structurel, permettant des transferts de performance croisés entre les domaines.

Le constructeur souligne également son avantage de verticalisation : en maîtrisant la chaîne complète — logiciel, puces, véhicule — XPENG se dit en mesure de passer directement à la livraison à grande échelle dès validation technique, sans dépendance à des fournisseurs tiers pour les composants critiques.

Enjeux sectoriels

Le lancement de XPENG intervient alors que le secteur mondial du robotaxi amorce sa transition depuis la phase de démonstration vers la commercialisation à grande échelle. Waymo (Alphabet) opère des flottes sans conducteur à San Francisco et Phoenix, tandis que plusieurs acteurs chinois, dont Baidu Apollo et WeRide, déploient ou ont déployé des véhicules en test opérationnel. La particularité revendiquée par XPENG réside dans le fait d’être le premier constructeur à combiner, en Chine, développement full-stack interne et production de série effective — un positionnement qu’il faudra confirmer à l’épreuve du déploiement réel dans la deuxième moitié de l’année.

Tesla Magazine suivra de près le déploiement opérationnel de cette flotte. Nous avons rencontré les équipes XPENG lors du lancement presse — notre grand entretien avec les directeurs technique et produit est à retrouver prochainement sur tesla-mag.com.