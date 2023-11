TOP 5 des Hôtels Incontournables en Normandie

Ouvert sur la ville, branché sur le monde, le Maison Albar Hotels – Le Pont Neuf invite ses hôtes à découvrir un Paris singulier. Situé en plein centre de Paris, dans le 1er arrondissement près de la Canopée des Halles, il saura vous séduire. Parmi les 60 chambres et suites, les maîtres mots de l’agencement sont l’espace et la lumière : la simplicité des lignes s’agrémente d’un mobilier d’excellence à l’esprit art déco. L’Auberge Urbaine attenant vous propose une cuisine savoureuse et délicate, respectueuse des saisons, avec les meilleurs produits frais provenant en majorité d’Île-de-France. Ouverte sur la rue et sur le quartier, Odette propose sept jours sur sept et à toute heure aux voyageurs et aux Parisiens de savoureux petits déjeuners, déjeuners et dîners. Enfin, cette invitation au voyage de tous les sens proposée par le Spa Pont Neuf by Cinq Mondes peut être complétée par l’entretien de sa forme physique via une salle de fitness. N’hésitez plus une seconde avant de séjourner dans cet hôtel : il y a tout ce que vous voulez, et bien plus encore.