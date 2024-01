Aujourd’hui nous donnons la parole à un Hôtelier qui a investit dans une infrastructure de recharge pour véhicule électrique pour son établissement. Voici son retour sans filtre pour vous faire une idée.

« En tant qu’hôtelier passionné par l’innovation et l’environnement, j’ai décidé d’investir dans l’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques au sein de mon établissement. Cette décision, prise il y a un an, s’est avérée être l’une des plus bénéfiques pour mon hôtel, tant sur le plan écologique qu’économique.

La mise en place de bornes de recharge n’a pas seulement été un geste en faveur de la durabilité ; elle a également attiré une nouvelle clientèle soucieuse de l’environnement et propriétaire de véhicules électriques. Nos clients apprécient la commodité de pouvoir recharger leur voiture pendant leur séjour, ce qui a considérablement augmenté leur satisfaction et, par conséquent, leur fidélité à notre marque.

Vous aussi, vous souhaitez équiper votre hôtel d’une borne de recharge pour véhicule électrique ?

L’investissement initial peut sembler important, mais les avantages à long terme sont indéniables. Non seulement cela ajoute une valeur substantielle à notre propriété, mais cela nous a également permis de nous différencier dans un marché hôtelier compétitif. De plus, en choisissant d’investir directement dans notre propre infrastructure, nous avons eu un contrôle total sur le choix des équipements, la tarification et la gestion des services, nous permettant ainsi d’adapter l’offre à nos besoins spécifiques.

Je conseille vivement à mes collègues hôteliers de considérer cet investissement. Non seulement il soutient le mouvement croissant vers des modes de transport plus durables, mais il représente aussi une stratégie commerciale astucieuse. En investissant dans les infrastructures de recharge des VE, nous ne répondons pas seulement aux besoins actuels de nos clients ; nous nous positionnons également comme des précurseurs dans l’accueil des voyageurs de demain.

Pour ceux qui hésitent à cause des coûts initiaux, je voudrais souligner que diverses aides et incitations gouvernementales sont disponibles. De plus, le retour sur investissement, tant en termes de satisfaction client que de visibilité accrue, est rapidement perceptible. C’est une démarche qui soutient non seulement l’environnement mais renforce aussi l’attractivité et la compétitivité de notre hôtel.

En conclusion, investir dans une infrastructure de recharge de VE est une décision judicieuse et avant-gardiste. Elle reflète un engagement envers un avenir durable tout en améliorant l’expérience client et en renforçant la position de notre établissement sur le marché. Je suis fier de cette initiative et encourage mes pairs à emboîter le pas pour un avenir plus vert et une expérience client améliorée. »

