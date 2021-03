Apple vous forme gratuitement à distance

- Publicité -

Pendant la crise du coronavirus Apple n’a pas cessé de faire évoluer ses produits et de faire monter en compétence ses clients sur ses produits. Durant cette phase de confinement et de couvre-feu, Apple s’engage à organiser des sessions en anglais pour vous permettre de découvrir des astuces que vous ne connaissez pas.

Des sessions “Product Skills” exclusives et gratuites

Si vous aviez l’habitude d’aller au Genius Bar pour participer aux sessions de formation, vous devez être attristé de la situation parce qu’il est beaucoup plus difficile d’y participer. En effet, Apple prend toutes les précautions pour préserver la santé de ses salariés et de ses clients.

Néanmoins Apple a pris le soin de digitaliser des séances Today at Apple en proposant via WebEx des formations qui permettent de découvrir de nouvelles astuces sur votre Iphone, Ipad ou Mac.

J’ai moi-même participé à une session de formation et c’était très intéressant. Comme toujours chez Apple la présentation est bien organisée, les timing sont respectés, le présentateur partage son écran et vous pouvez voir en temps réel les fonctions exécutées. Il ne s’agit pas de présenter des fonctions les unes à la suite des autres mais bien d’améliorer l’adoption des produits Apple.

Posez des questions pour progresser

Ces sessions sont l’opportunité de poser des questions en rapport avec la présentation, ce n’est absolument pas un support technique. J’ai posé une question de fonctionnement sur le matériel, en l’occurrence l’iPad et on m’a bien redirigé vers le support technique.

J’ai trouvé cela juste parce que l’idée de ces sessions est de découvrir de nouvelles fonctions et d’expliquer des points qui sont présentés donc ne vous attendez pas à résoudre tous vos problèmes techniques. L’idée c’est de progresser lorsque vous avez déjà un matériel qui fonctionne bien, pour gagner du temps et pour exploiter de nouvelles fonctions.

La session de présentation reste interactive puisque à chaque instant où une fonctionnalité est présenté l’interlocuteur vous propose de poser des questions par écrit et chaque bonne question est reprise par l’intervenant pour vous répondre personnellement. Il est également possible de poser des questions à la fin de la présentation.

Comment réserver une session?

Vous avez sûrement un peu de temps pour améliorer votre expérience sur iPhone, iPad ou Mac. Pour réserver votre session rien de plus simple, il suffit de vous munir de votre Apple ID (l’adresse mail qui vous sert à télécharger des applications), de réserver un horaire de session et de bien inscrire le créneau dans votre agenda pour ne pas oublier d’être disponible. Et une fois l’heure arrivée il suffira de vous connecter sur le lien qui vous aura été adressé sur votre adresse e-mail reliée à votre Apple ID.

Ces sessions de découverte, ou de formation sont entièrement gratuites et nous vous encourageons à réserver votre créneau.

Nous vous souhaitons de très belles découvertes et nous saluons cette initiative qui permet dans ces temps de distanciation de gagner en productivité.