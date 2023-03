Aptera Motors: La première commande flotte vient de tomber

Aptera Motors, une start-up spécialisée dans les véhicules électriques solaires, vient d’annoncer sa première commande de flotte auprès de SustainabilitySooner, Inc. Cette précommande porte sur 101 véhicules électriques solaires (SEV) d’une autonomie de 400 miles et devrait générer des millions de dollars de revenus futurs. La perspective de commandes de flottes supplémentaires est d’autant plus enthousiasmante que SustainabilitySooner envisage à terme de gérer une flotte de plus de 100 000 SEV.

En tant que l’une des rares start-ups de véhicules électriques solaires encore en activité et la plus proche d’atteindre une production à grande échelle, Aptera Motors a redoublé d’efforts ces derniers mois pour tenir ses promesses envers les détenteurs de réservations. La société a lancé en janvier dernier son modèle Launch Edition, tout en soulignant qu’il lui fallait encore des dizaines de millions de dollars pour lancer officiellement la production. Peu après, Aptera a mis en place son programme Accelerator

10 points à connaître sur le véhicule Aptera

L’Aptera est un véhicule électrique solaire (SEV) innovant développé par Aptera Motors. Bien que certaines caractéristiques techniques spécifiques puissent varier en fonction du modèle et des mises à jour du véhicule, voici quelques-unes des caractéristiques clés de l’Aptera :

Autonomie : L’Aptera offre une autonomie impressionnante pouvant aller jusqu’à 400 miles (environ 643 km) grâce à sa batterie et à ses panneaux solaires intégrés. Les panneaux solaires permettent de recharger le véhicule pendant la journée, augmentant ainsi son autonomie. Énergie solaire : L’Aptera est équipé de panneaux solaires intégrés qui permettent de générer de l’électricité pour recharger la batterie du véhicule. Cela réduit la dépendance à l’égard des stations de recharge et contribue à une mobilité plus écologique. Design aérodynamique : L’Aptera présente un design unique à trois roues et une carrosserie profilée, ce qui réduit considérablement la traînée aérodynamique et

améliore l’efficacité énergétique globale du véhicule. Cette conception aérodynamique permet à l’Aptera d’atteindre une meilleure autonomie avec une consommation d’énergie moindre par rapport aux véhicules électriques traditionnels.

Légèreté et matériaux : L’Aptera utilise des matériaux légers et résistants, tels que des composites avancés, pour sa structure. Cette légèreté contribue également à l’efficacité énergétique et à la performance globale du véhicule. Performances : Malgré sa conception axée sur l’efficacité énergétique, l’Aptera offre des performances compétitives. Selon la configuration choisie, l’Aptera peut atteindre une vitesse de pointe d’environ 110 mph (177 km/h) et accélérer de 0 à 60 mph (0 à 96 km/h) en moins de 4 secondes. Capacité de la batterie : L’Aptera est disponible avec différentes options de capacité de batterie, en fonction des besoins spécifiques des clients. Les options vont d’une batterie de 40 kWh offrant une autonomie d’environ 150 miles (240 km) à une batterie de 100 kWh, qui permet une autonomie impressionnante de plus de 400 miles (643 km). Options de traction : L’Aptera est proposé avec des options de traction avant (FWD) ou de traction intégrale (AWD) pour répondre aux préférences de conduite et aux besoins des clients en matière de performance et de sécurité. Places assises : Le véhicule dispose de deux sièges confortables à l’intérieur, offrant un espace suffisant pour les passagers et un design ergonomique pour une expérience de conduite agréable. Espace de rangement : L’Aptera offre un espace de rangement adéquat pour un véhicule de sa taille. Avec environ 25 pieds cubes (708 litres) d’espace de rangement, il peut accueillir des bagages, des équipements sportifs ou des articles de taille similaire. Connectivité et technologies embarquées : L’Aptera est équipé de diverses technologies modernes, telles qu’un écran tactile central, un système d’infodivertissement, la connectivité Bluetooth et diverses fonctionnalités d’aide à la conduite pour améliorer la sécurité et le confort des occupants. Ces fonctionnalités d’aide à la conduite peuvent inclure un régulateur de vitesse adaptatif, un système d’avertissement de collision, une assistance au maintien de voie et une caméra de recul, entre autres.

L’avis de Tesla Mag sur Aptera Motors

C’est une excellente nouvelle pour Aptera Motors et pour l’industrie des véhicules électriques en général. Le fait qu’une entreprise comme SustainabilitySooner ait commandé une flotte de véhicules solaires électriques à Aptera est une preuve claire que le marché pour les véhicules durables est en croissance. Cela démontre également que les investisseurs et les entreprises sont de plus en plus conscients de l’importance de la durabilité environnementale et de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’objectif ambitieux de SustainabilitySooner de déployer une flotte de plus de 100 000 véhicules électriques solaires est très encourageant pour l’industrie des véhicules électriques. Cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour Aptera Motors, ainsi que pour d’autres entreprises travaillant sur des technologies de véhicules électriques durables.

Le potentiel de revenus futurs qui découle de cette commande initiale de 101 véhicules électriques solaires est également très encourageant pour Aptera Motors. Cela pourrait aider l’entreprise à atteindre l’échelle de production nécessaire pour devenir un acteur important dans le marché des véhicules électriques. Si Aptera Motors réussit à fournir ces 101 véhicules solaires électriques avec succès, cela pourrait ouvrir la voie à d’autres commandes de flottes importantes de la part d’autres entreprises.