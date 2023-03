Guide bornes de recharge et installateurs sur Le Mans

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge au Mans. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle au Mans ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge au Mans.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques au Mans

Réseau publique Adresse Tarifs Freshmile Renault – 261 boulevard Demorieux, 72000 Le Mans De 1,10 € à2,75 € / 15 minutes See you sun Parking- 119 Boulevard Demorieux, 72100 Le Mans 1,32 € + 0,436 € / kWh Cenovia Park Parking Gare Nord 30 boulevard robert Jarry,72000 Le Mans Zeborne 21 Boulevard Pierre Lefaucheux, 72100 Le Mans 1,32 € + 0,396 € / kWh Cenovia Park PLACE DES JACOBINS, 72000 Le Mans

Qui est See You Sun ?

See You Sun est une entreprise française fondée en 2017 qui se spécialise dans l’installation de bornes publiques pour la recharge de véhicules électriques. Leur objectif est de contribuer à la transition énergétique en proposant des solutions de mobilité électrique aux entreprises et aux collectivités locales. See You Sun a mis en place une organisation dédiée à la réalisation de projets multi-sites solaires et électromobilité partout en France. Leurs équipes sont composées d’experts en énergie solaire, en électromobilité et en gestion de projet, ce qui leur permet de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Avec leur expertise et leur engagement en faveur de l’énergie verte, See You Sun contribue à un avenir plus durable et écologique pour tous.

Qui est Cenovia ?

Cenovia est un acteur engagé dans le développement économique de la ville du Mans, de son agglomération et des communes de la Sarthe. Ils sont notamment connus pour leur expertise en matière de stationnement, étant le premier opérateur de stationnement de l’agglomération mancelle. En plus de cela, Cenovia s’est également engagé dans la promotion de la mobilité durable en implantant des bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques dans la ville du Mans.En tant qu’acteur local, Cenovia est au service de la ville du Mans et contribue à son développement économique en proposant des solutions innovantes pour faciliter la mobilité des habitants et des entreprises locales.

Leur engagement en faveur de la transition énergétique et de la mobilité durable témoigne de leur volonté de participer à un avenir plus responsable et respectueux de l’environnement.

Les meilleurs installateurs de bornes au Mans ?

A2F

A2F est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur la ville du Mans. Si vous venez d’acquérir un véhicule électrique et que vous souhaitez intégrer une borne de recharge électrique à votre parking ou garage, A2F peut vous aider à choisir le modèle le plus adapté à votre situation. Leur expertise leur permet de vous proposer une solution sur-mesure en fonction de vos besoins et de votre budget.A2F se distingue également par leur service d’installation professionnel. Leurs techniciens qualifiés peuvent venir chez vous pour installer la borne de recharge et vous présenter son fonctionnement.Grâce à leur expérience dans ce domaine, ils peuvent vous garantir une installation fiable et sécurisée.

En choisissant A2F pour l’installation de votre borne de recharge, vous bénéficierez donc d’un accompagnement personnalisé ainsi que d’un service d’installation professionnel et de qualité.

Oger Energies

Oger Énergies est une entreprise spécialisée dans l’électricité courant fort et courant faible, basée dans la ville du Mans. Ils proposent leurs services aux professionnels et aux particuliers de la Sarthe. Oger Énergies est un spécialiste de l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.Leur expertise dans le domaine de l’électricité leur permet d’accompagner leurs clients à toutes les étapes de leurs projets, de la conception à l’installation, en passant par la maintenance et la réparation des équipements.

Oger Énergies peut donc proposer des solutions sur mesure pour les besoins spécifiques de chaque client.

Sarthe Photovoltaïque

Sarthe Photovoltaïque est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides, opérant sur Le Mans et dans toute la région du Grand Ouest. Leur expertise leur permet d’intervenir auprès des particuliers et des professionnels qui souhaitent disposer de bornes de recharge pour leurs véhicules électriques ou hybrides.

En tant qu’entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, Sarthe Photovoltaïque est engagée dans la promotion de la mobilité durable en proposant des solutions innovantes pour faciliter la recharge des véhicules électriques. Leur équipe de professionnels qualifiés peut donc proposer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

Electricité plomberie de fille

L’entreprise Electricité plomberie de fille est une entreprise spécialisée dans l’électricité et la plomberie, située à Fille près du Mans. Elle propose également des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.Leur expertise dans le domaine de l’électricité leur permet d’offrir des solutions adaptées aux besoins de chaque client.

Ils peuvent ainsi proposer des installations de bornes de recharge pour les particuliers et les professionnels.

LHERMENIER

LHERMENIER est une société spécialisée dans le chauffage toutes énergies, la plomberie et l’électricité. Ils sont reconnus artisan garant de l’environnement (RGE), ce qui témoigne de leur engagement dans la protection de l’environnement et leur expertise dans les énergies renouvelables.En tant qu’entreprise spécialisée dans l’électricité, LHERMENIER propose également des services d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Leur expertise en matière d’électricité leur permet d’offrir des solutions adaptées aux besoins de chaque client, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels.En choisissant LHERMENIER pour l’installation de votre borne de recharge, vous bénéficierez de leur expertise en matière d’électricité et d’énergies renouvelables, ainsi que d’un accompagnement personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.

Ils pourront également vous conseiller sur les différentes options disponibles pour l’installation de votre borne de recharge, dans le respect de l’environnement.