« Aujourd’hui c’est la fête », un propriétaire de VE excédé

C’est un phénomène gravissime qui doit impérativement s’arrêter. Nous couvrons depuis plusieurs mois le phénomène d’occupation des places réservées aux véhicules électriques par des véhicules thermiques.

Un détail extrêmement choquant

Dans les photos partagées par le compte Twitter Teslamytrips, un détail particulièrement choquant dérange.

Au delà du fait que les stations Belib’ disposent de bornes de recharge suffisamment visible, la présence du fameux « A » à l’arrière du véhicule m’inquiète particulièrement. Alors est ce qu’il faudrait intégrer des questions spécifiques sur les places réservées aux véhicules électriques lors de l’examen du code de la route? C’est une question pertinente alors que les ventes de VE devraient être supérieures à + 33% vs A-1 au première trimestre 2022.

Il est également impératif que les plus jeunes prenne conscience que ce comportement est particulièrement intolérable lorsque des parisiens n’ont peut être pas de borne à domicile.

Cela peut conduire à des situations très désagréables pour les usagers de véhicules électriques et pour reprendre un slogan bien connu, nous partageons tous les mêmes routes. C’est une règle élémentaire de civisme que nous pointons ici.

Le devoir des opérateurs?

Pour l’instant ce n’est clairement pas identifié comme tel et pourtant les solutions ont été plusieurs fois présentées dans nos colonnes:

Une trappe pour bloquer l’accès aux places

Une caméra thermique pour distinguer la marque du véhicule

Toutes ces solutions ne sont pas envisagées à ce stade mais ils n’ont peut être pas complètement tord.

En effet, le sujet reste dans les mains des forces de l’ordre qui verbalisent (lorsqu’ils le constatent), ce comportement. Maintenant, la police travaille également de plus en plus avec des drones et caméras qui pourraient prévenir ce type de comportement.