C’est la fin du confinement, tu vas enfin pouvoir sortir et fêter ça !

Du coup on te propose de nous rejoindre le dimanche 5 juillet pour le 1er meeting de 2020 après cette période assez complexe !

Dimanche 5 juillet

pour passer un Dimanche ambiancé entre passionnés et experts du véhicule électrique !

DIMANCHE 5 JUILLET

Pour plus d’infos sur l’évènement, check ici : https://www.tesla-mag.com/rsvp-05-07-evenement-tesla-magazine/

AUTOPILOT : Tesla interprétera bientôt la couleur des feux

AUTOPILOT : Tesla interprétera bientôt la couleur des feux

Encore une merveilleuse idée du fameux constructeur de voitures, une voiture de plus en plus autonome qui prévoit d’analyser la couleur des feux, de l’interpréter et de réagir. Tu pourras bientôt rentrer du boulot en voiture avec un chauffeur privé, ta Tesla !

Pour plus de contenu : https://www.tesla-mag.com/autopilot-tesla-interpretera-bientot-la-couleur-des-feux/

Les superchargers repartent à plein régime

Le titre en dit déjà beaucoup mais tu pourras trouver dans le lien ci-dessous un article construit et détaillé avec des graphiques, raisonnements, analyses et explications sur le pourquoi du comment les superchargers ont la cote en ce moment !

Pour que tu t'y retrouves dans toutes ses courbes et explications sans te noyer, je te propose de cliquer ici

Mazda communique différemment sur l’électrique

Mazda se lasse de la communication traditionnelle et entreprend sa propre communication d’une façon différente pour augmenter la visibilité et notoriété de la marque à l’occasion de ses 100 ans ! Cette nouvelle communication sera en partenariat avec des influenceurs qui seront confiés à l’agence Fort et Clair pour la gestion de cette stratégie

Pour un peu plus de blabla

Tesla Semi : 5 Faits à retenir

Pour vous la faire court, il y a 5 faits sur la Tesla Semi à retenir absolument (oui, votre vie en dépend !)

Tout d’abord, fait numero uno : Ce camion électrique très design et plus safe a été dévoilée pour la 1ère fois par Elon Musk en 2017.

Fait numero dos : Le tesla semi intègre la télématique embarquée et la conduite autonome.

Fait numero tres : Une production made in US est annoncée aux US pour le Tesla Semi.

Fait numero quatro : Les premières livraisons du tesla semi seraient pour 2021.

Il va falloir commencer à économiser si vous êtes dans la logisitique car cette petite merveille coûte dans les 170 000 $ !

Et pour finir, le Tesla Semi sera équipé de la dernière génération de batteries.

Si tu as apprécié la petite leçon d’espagnole et les faits sur la Tesla Semi, retrouves en plus ici.

Formule E : 6 courses à Berlin pour finir !

C’est le retour de ta saison préférée ! Fini le confinement, j’espère que tu es prêt car les jeux sont ouverts ! 6 courses sur 9 jours sont prévus pour désigner le vainqueur de la saison 2019/2002 du championnat ABB FIA de formule E. Un aéroport en Allemagne (Tempelhof) a été réservé pour l’occasion ! Es wird großartig ! (Ca va être génial) !

Semaine prochaine je donnerai des leçons de Japonais alors stay tuned !

Pour plus de détails sur les courses, cliquez ici

Cybertruck : Top 5 des inspirations design

Le Cybertruck, une voiture au design étonnant et futuriste qui ne passe pas vraiment inaperçu ! Pour aller encore plus loin (et parce que c’est amusant) de nombreux designers ont revisité le design de Tesla. Voici ci-dessous le Top 5 des inspirations design :

Pour une description détaillées de nos critiques d’art, cliquez ici

Tesla model S : Meilleure autonomie du monde

Le modèle X de Tesla a été élu voiture avec la meilleure autonomie au monde. Elle dépasse à présent les 643 km d’autonomie, une première mondiale ! Depuis 2012, l’autonomie est passée de 426 km à 643 km ! Comment c’est possible ? Je n’aurai pas la place d’expliquer dans ses 4 pauvres petites lignes de récap, pour te donner un indice, c’est en lien avec l’aérodynamique, l’efficience des moteurs et le freinage régénératif !

Pour plus des explications plus détaillées et scientifiques

Elon Musk ou l’effondrement contrarié

Écrivain et scénariste, Christophe Martinolli nous emporte à travers sa trilogie « Après l’effondrement » dans un univers parallèle inspiré de faits et ressources du monde que nous connaissons. En effet, Christophe s’est inspiré de personnes qui comme lui, voient plus loin et imaginent le monde de demain. Une personne en particulier inspire beaucoup ses romans : le grand Elon Musk.

Dans ces romans qui allient innovation et fiction, Christophe nous invite à prendre conscience de la situation actuelle et réfléchir au futur (étonnamment agréable comme prise de recul). Ses mots bien moins maladroits que les miens, je vous invite vivement à découvrir ses 3 romans passionnants : Après l’effondrement – Magonia – Fin des temps

Pour une description et présentation plus détaillée, cliquez ici

Pour acheter les livres : https://christophemartinolli.fr/

Badge de télépéage : Où le placer sur sa tesla

Vous venez de souscrire un badge de Télépéage Bip&Go et vous ne savez pas où placer cette petite merveille dans ?/sur ? votre Tesla ? Rassurez-vous on arrive à la rescousse !

1er conseil : toujours suivre les nôtres (basés sur ceux des experts (autres que nous))

Tout d’abord, il faut savoir que le positionnement du badge dépend du modèle de la Tesla, on vous la fait en version courte (ça reste un récap) :

– Tesla S : Contre le pare-brise à droite du boîtier du capteur au-dessus du rétroviseur.

– Tesla X : N’importe où dans la moitié supérieure et ombrée du pare-brise.

– Tesla 3 : Sur le côté droit du rétroviseur

Pour plus de détails (aide en photos et vidéos)

Renault et PSA craignent la concurrence électrique chinoise

Bien que les constructeurs soient massivement soutenus par l’Etat, le marché des véhicules électriques en France est menacé par les voitures peu coûteuses mais fiables de la concurrence chinoise. Le communiqué du président de Renault ; Jean Dominique Sénard qui demande l’union des forces de chacun pour contrer ces nouveaux venus ne vient pas calmer nos doutes.

Pour plus de contenu : https://www.tesla-mag.com/renault-et-psa-craignent-la-concurrence-electrique-chinoise/

