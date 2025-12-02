Bon Plan Accessoire : Le Plateau de Rangement TUDIA pour Console Centrale (Model 3 Highland & Model Y Juniper)

L’un des défis dans l’habitacle minimaliste de la Tesla est de garder les petits objets organisés dans les grands compartiments de la console centrale. TUDIA, une marque reconnue pour ses accessoires de qualité, propose un plateau de rangement essentiel pour la nouvelle génération de véhicules.

Ce plateau de rangement est spécifiquement conçu pour les intérieurs mis à jour de la Tesla Model 3 Highland (2024/2025) et la future Model Y Juniper (2025/2026). C’est l’accessoire parfait pour éviter de fouiller au fond de la console !

⭐ L’Offre Organisation : Plateau de Rangement TUDIA pour Console Centrale

Produit Plateau de Rangement TUDIA (Console Centrale) Compatibilité Model 3 Highland (2024/2025) & Model Y Juniper (2025/2026) Non compatible Model 3 2021-2023 Fonctionnalité Organiseur à double niveau Note Client (Amazon) 4,6/5 étoiles (sur 34 avis) Prix Actuel 27,99 €

Pourquoi ce plateau TUDIA est un « must-have » pour les nouveaux modèles ?

Le design de la console centrale sur les nouvelles versions (Highland et Juniper) a changé, et cet organisateur exploite au maximum l’espace disponible.

1. Organisation à Double Niveau

Les compartiments de console Tesla sont profonds, ce qui signifie que les petits objets (clés, monnaie, lunettes) finissent par s’accumuler au fond. Ce plateau crée un deuxième niveau accessible rapidement, permettant de ranger vos petits essentiels juste en dessous du couvercle.

2. Accès Rapide aux Petits Objets

Le plateau est souvent conçu pour glisser ou pivoter, vous permettant d’accéder facilement aux objets du dessus, tout en laissant l’espace profond du bas disponible pour des objets plus grands ou moins fréquemment utilisés.

3. Compatibilité Nouvelle Génération Assurée

Il est crucial de noter la compatibilité explicite : ce plateau est taillé sur mesure pour la Model 3 Highland et le futur design de la Model Y Juniper. Étant donné que les consoles ont été revues, les anciens accessoires ne s’ajustent pas correctement. TUDIA garantit ici un ajustement parfait.

4. Haute Qualité et Discrétion

Fabriqué en matériaux durables, il est souvent doté d’une doublure antidérapante ou floquée pour éviter les bruits de cliquetis. Sa couleur s’intègre discrètement à l’intérieur de la console, lui donnant un aspect d’origine.

🛒 Un Petit Prix pour une Grande Amélioration Fonctionnelle

À 27,99 €, cet organiseur est un accessoire abordable et extrêmement utile qui améliore l’ergonomie de la console centrale. Avec une excellente note de 4,6/5 étoiles, c’est l’un des premiers accessoires que les propriétaires des nouveaux modèles devraient acheter.

Optimisez l’espace de votre console centrale et gardez vos essentiels à portée de main !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.