Les 7 accessoires indispensables pour tout propriétaire de Tesla en 2025 (Comparatif Amazon)

Posséder une Tesla, c’est bien plus qu’avoir une simple voiture électrique : c’est vivre une expérience unique mêlant technologie, confort et innovation. Pourtant, pour tirer pleinement parti de votre Model 3, Model Y, Model S ou Model X, certains accessoires s’avèrent indispensables.

Nous avons sélectionné 7 produits phares disponibles sur Amazon, testés et plébiscités par la communauté Tesla, afin d’améliorer votre confort, votre sécurité et la durabilité de votre véhicule.

1. Tapis de sol toutes saisons – Protection maximale

  • Pourquoi ? Les tapis d’origine Tesla ne sont pas toujours adaptés aux conditions climatiques extrêmes.
  • Avantages : Étanches, antidérapants, faciles à nettoyer.
  • Modèles recommandés : Tapis en caoutchouc 3D MAXpider ou Tesmanian.
  • Idéal pour : Les propriétaires qui roulent souvent sous la pluie ou dans la neige.

2. Chargeur sans fil pour smartphone

  • Pourquoi ? Tesla propose déjà un dock, mais certains modèles sont plus rapides et compatibles avec tous les smartphones.
  • Avantages : Recharge rapide Qi, double emplacement, design discret.
  • Recommandé : Jeda Wireless Pad, compatible Model 3/Y.
  • Idéal pour : Les longs trajets avec GPS activé.

3. Organiseur de console centrale

  • Pourquoi ? La console centrale Tesla est spacieuse mais peu pratique.
  • Avantages : Permet de ranger clés, cartes, lunettes, câbles.
  • Recommandé : Organiseur Topfit ou TapTes.
  • Idéal pour : Ceux qui veulent une Tesla toujours bien rangée.
4. Couvre-écran anti-reflets

  • Pourquoi ? L’écran central de Tesla est magnifique mais sensible aux reflets et aux traces de doigts.
  • Avantages : Protection contre rayures, anti-reflets, installation facile.
  • Recommandé : Spigen Screen Protector (mat).
  • Idéal pour : Les conducteurs en zones très ensoleillées.

5. Compresseur d’air portable

  • Pourquoi ? Les Tesla n’ont pas de roue de secours.
  • Avantages : Recharge via USB-C ou 12V, pression programmable, compact.
  • Recommandé : Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2.
  • Idéal pour : Les voyages longue distance.

6. Support pour coffre frunk & trunk

  • Pourquoi ? Le frunk (coffre avant) et le coffre arrière manquent parfois de compartiments.
  • Avantages : Bacs sur mesure, résistants à l’eau.
  • Recommandé : Basenor ou Tesmanian storage box.
  • Idéal pour : Familles et road-trips.

7. Caméra dashcam & sentinelle complémentaire

  • Pourquoi ? Même si Tesla propose le mode Sentinelle, une dashcam dédiée offre plus de sécurité.
  • Avantages : Enregistrement en continu, meilleure définition, stockage indépendant.
  • Recommandé : BlackVue DR900X ou Nextbase 622GW.
  • Idéal pour : La sécurité quotidienne et la protection en cas d’accident.

Tableau comparatif rapide

ProduitUtilité principalePrix indicatifNote clients
Tapis de solProtection habitacle€€★★★★☆
Chargeur sans filRecharge smartphone★★★★★
Organiseur consoleRangement pratique★★★★☆
Protection écranAnti-rayures/reflets★★★★★
Compresseur d’airSécurité pneus€€★★★★★
Bac coffre frunk/trunkOrganisation bagages★★★★☆
Dashcam complémentaireSécurité & preuves vidéo€€€★★★★★

Conclusion

Ces accessoires transforment votre Tesla en une véritable expérience haut de gamme, tout en renforçant confort, sécurité et praticité.

👉 Vous pouvez retrouver chacun de ces produits directement sur Amazon pour équiper votre Tesla dès aujourd’hui.

