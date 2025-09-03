Les 7 accessoires indispensables pour tout propriétaire de Tesla en 2025 (Comparatif Amazon)

Posséder une Tesla, c’est bien plus qu’avoir une simple voiture électrique : c’est vivre une expérience unique mêlant technologie, confort et innovation. Pourtant, pour tirer pleinement parti de votre Model 3, Model Y, Model S ou Model X, certains accessoires s’avèrent indispensables.

Nous avons sélectionné 7 produits phares disponibles sur Amazon, testés et plébiscités par la communauté Tesla, afin d’améliorer votre confort, votre sécurité et la durabilité de votre véhicule.

Cet article contient des liens d’affiliation, Tesla Mag perçoit des commissions sur vos achats.

1. Tapis de sol toutes saisons – Protection maximale

👉 Voir sur Amazon

Pourquoi ? Les tapis d’origine Tesla ne sont pas toujours adaptés aux conditions climatiques extrêmes.

Les tapis d’origine Tesla ne sont pas toujours adaptés aux conditions climatiques extrêmes. Avantages : Étanches, antidérapants, faciles à nettoyer.

Étanches, antidérapants, faciles à nettoyer. Modèles recommandés : Tapis en caoutchouc 3D MAXpider ou Tesmanian.

Tapis en caoutchouc 3D MAXpider ou Tesmanian. Idéal pour : Les propriétaires qui roulent souvent sous la pluie ou dans la neige.

2. Chargeur sans fil pour smartphone

👉 Voir sur Amazon

Pourquoi ? Tesla propose déjà un dock, mais certains modèles sont plus rapides et compatibles avec tous les smartphones.

Tesla propose déjà un dock, mais certains modèles sont plus rapides et compatibles avec tous les smartphones. Avantages : Recharge rapide Qi, double emplacement, design discret.

Recharge rapide Qi, double emplacement, design discret. Recommandé : Jeda Wireless Pad, compatible Model 3/Y.

Jeda Wireless Pad, compatible Model 3/Y. Idéal pour : Les longs trajets avec GPS activé.

3. Organiseur de console centrale

👉 Voir sur Amazon

Pourquoi ? La console centrale Tesla est spacieuse mais peu pratique.

La console centrale Tesla est spacieuse mais peu pratique. Avantages : Permet de ranger clés, cartes, lunettes, câbles.

Permet de ranger clés, cartes, lunettes, câbles. Recommandé : Organiseur Topfit ou TapTes.

Organiseur Topfit ou TapTes. Idéal pour : Ceux qui veulent une Tesla toujours bien rangée.

4. Couvre-écran anti-reflets

👉 Voir sur Amazon

Pourquoi ? L’écran central de Tesla est magnifique mais sensible aux reflets et aux traces de doigts.

L’écran central de Tesla est magnifique mais sensible aux reflets et aux traces de doigts. Avantages : Protection contre rayures, anti-reflets, installation facile.

Protection contre rayures, anti-reflets, installation facile. Recommandé : Spigen Screen Protector (mat).

Spigen Screen Protector (mat). Idéal pour : Les conducteurs en zones très ensoleillées.

5. Compresseur d’air portable

👉 Voir sur Amazon

Pourquoi ? Les Tesla n’ont pas de roue de secours.

Les Tesla n’ont pas de roue de secours. Avantages : Recharge via USB-C ou 12V, pression programmable, compact.

Recharge via USB-C ou 12V, pression programmable, compact. Recommandé : Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2. Idéal pour : Les voyages longue distance.

6. Support pour coffre frunk & trunk

👉 Voir sur Amazon

Pourquoi ? Le frunk (coffre avant) et le coffre arrière manquent parfois de compartiments.

Le frunk (coffre avant) et le coffre arrière manquent parfois de compartiments. Avantages : Bacs sur mesure, résistants à l’eau.

Bacs sur mesure, résistants à l’eau. Recommandé : Basenor ou Tesmanian storage box.

Basenor ou Tesmanian storage box. Idéal pour : Familles et road-trips.

7. Caméra dashcam & sentinelle complémentaire

👉 Voir sur Amazon

Pourquoi ? Même si Tesla propose le mode Sentinelle, une dashcam dédiée offre plus de sécurité.

Même si Tesla propose le mode Sentinelle, une dashcam dédiée offre plus de sécurité. Avantages : Enregistrement en continu, meilleure définition, stockage indépendant.

Enregistrement en continu, meilleure définition, stockage indépendant. Recommandé : BlackVue DR900X ou Nextbase 622GW.

BlackVue DR900X ou Nextbase 622GW. Idéal pour : La sécurité quotidienne et la protection en cas d’accident.

Tableau comparatif rapide

Produit Utilité principale Prix indicatif Note clients Tapis de sol Protection habitacle €€ ★★★★☆ Chargeur sans fil Recharge smartphone € ★★★★★ Organiseur console Rangement pratique € ★★★★☆ Protection écran Anti-rayures/reflets € ★★★★★ Compresseur d’air Sécurité pneus €€ ★★★★★ Bac coffre frunk/trunk Organisation bagages € ★★★★☆ Dashcam complémentaire Sécurité & preuves vidéo €€€ ★★★★★

Conclusion

Ces accessoires transforment votre Tesla en une véritable expérience haut de gamme, tout en renforçant confort, sécurité et praticité.

👉 Vous pouvez retrouver chacun de ces produits directement sur Amazon pour équiper votre Tesla dès aujourd’hui.