Bon Plan Accessoire : Tapis de Sol CLARENEL IN MOTION pour Tesla Model Y Juniper 2025/2026 (Kit Complet)

Avec l’arrivée imminente de la Tesla Model Y « Juniper » (mise à jour 2025/2026), l’achat d’accessoires de protection est une priorité pour les futurs propriétaires. Les tapis de sol sur mesure sont la première ligne de défense contre l’usure et la saleté.

La marque CLARENEL IN MOTION propose ici un Kit Complet TPE qui garantit un ajustement parfait pour le nouveau design intérieur de la Model Y, offrant une protection intégrale de l’habitacle et du coffre.

⭐ L’Offre Protection : Tapis de Sol CLARENEL IN MOTION (Kit Complet)

Produit Tapis de Sol TPE Kit Complet (Avant + Arrière + Coffre) Compatibilité Tesla Model Y Juniper (2025–2026) Matériau TPE (Caoutchouc Thermoplastique) Caractéristiques Clés Rebords 3D, Antidérapants, Inodores, Faciles à Nettoyer Note Client (Amazon) 5,0/5 étoiles (sur 1 avis – Note à surveiller, faible échantillon) Prix Actuel 179,99 € Option de Paiement 4x sans frais (46,03 € / mois)

Pourquoi ce Kit TPE est le choix idéal pour la Model Y Juniper ?

Ce kit est conçu spécifiquement pour le nouveau modèle, assurant que votre véhicule reste en parfait état, même dans les conditions les plus difficiles.

1. Ajustement Garanti pour la Juniper 2025/2026

Les tapis pour les anciens modèles de Model Y peuvent ne pas s’adapter parfaitement aux subtils changements de design de l’habitacle de la version Juniper. Ce kit est explicitement conçu pour les modèles 2025 et 2026, garantissant un ajustement précis et sécurisé qui ne bougera pas sous les pédales.

2. Protection Intégrale (Kit Complet)

Le kit couvre les zones les plus vulnérables :

Tapis avant et arrière : Protection totale de la moquette de l’habitacle.

Protection totale de la moquette de l’habitacle. Tapis de coffre : Protège le compartiment principal des dommages, des rayures et des déversements.

3. Matériau TPE de Haute Qualité

Le TPE (Caoutchouc Thermoplastique) est le matériau de choix pour les tapis automobiles :

Rebords 3D : Les bords surélevés retiennent l’eau, la boue et la neige, empêchant ces éléments de couler sur la moquette de la voiture.

Les bords surélevés retiennent l’eau, la boue et la neige, empêchant ces éléments de couler sur la moquette de la voiture. Inodore : Contrairement au caoutchouc de mauvaise qualité, le TPE est sans odeur, même par temps chaud.

Contrairement au caoutchouc de mauvaise qualité, le TPE est sans odeur, même par temps chaud. Facile à Nettoyer : Un simple jet d’eau ou un coup d’éponge suffit à le rendre comme neuf.

🛒 Un Investissement Essentiel pour la Valeur de Revente

Au prix de 179,99 €, ce kit complet est un investissement intelligent. La protection de la moquette d’origine est cruciale pour maintenir la valeur de revente de votre Model Y. Le paiement en 4 fois facilite l’acquisition de cette protection indispensable dès le premier jour.

Sécurisez l’intérieur de votre future Model Y Juniper avec ces tapis sur mesure !

