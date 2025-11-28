Bon Plan Black Friday : Organiseurs de Coffre Latéraux en TPE pour Tesla Model Y Juniper (2025)

Les côtés du coffre de la Tesla Model Y sont souvent dotés d’espaces de rangement profonds qui peuvent rapidement devenir des lieux de désordre ou de perte pour les petits objets. Les Organiseurs de Coffre Latéraux sont une solution ingénieuse pour compartimenter et cacher ces objets.

Cette offre Black Friday concerne un lot de deux organiseurs en TPE, conçus pour s’intégrer parfaitement, y compris dans la future Tesla Model Y « Juniper » 2025/2026.

⭐ L’Offre Praticité : Organiseurs de Coffre Latéraux [Lot de 2]

Produit Organiseurs de Coffre Latéraux (avec Couvercle Floqué) Compatibilité Tesla Model Y 2021-2024 et Juniper 2025/2026 Matériau TPE (Boîte) + Flocage (Couvercle) Note Client (Amazon) 4,1/5 étoiles (sur 29 avis) Prix le plus bas récent ~~89,99 €~~ Prix Black Friday 71,99 €

Pourquoi ces Organiseurs sont un excellent ajout à votre Model Y ?

Ce lot de deux boîtes maximise l’utilisation des espaces latéraux inutilisés et offre une finition soignée.

1. Rangement Optimisé et Invisible

Les organiseurs s’insèrent parfaitement dans les renfoncements latéraux de l’arrière du coffre. Ils permettent de ranger de manière organisée :

Kits d’urgence (trousses de secours).

(trousses de secours). Liquides (lave-glace, huile).

(lave-glace, huile). Petits outils ou gants.Leur principal avantage est qu’ils donnent à ces objets une place fixe, empêchant les bruits de roulement et le désordre dans le coffre principal.

2. Matériaux Doubles : TPE et Flocage

Boîte en TPE : La boîte principale est en TPE (élastomère thermoplastique), un matériau imperméable et durable . Cela les rend parfaits pour les objets potentiellement salissants ou humides.

La boîte principale est en TPE (élastomère thermoplastique), un matériau . Cela les rend parfaits pour les objets potentiellement salissants ou humides. Couvercle Floqué : Le couvercle est recouvert de flocage (un revêtement en feutre ou tissu doux) pour correspondre esthétiquement à la moquette du coffre de la Tesla. Cela assure un look OEM (Original Equipment Manufacturer), et la boîte est ainsi discrètement cachée.

3. Compatibilité Étendue

Ces organiseurs sont compatibles non seulement avec les modèles existants (2021-2024), mais aussi avec les futures versions Model Y Juniper (2025/2026). Cela garantit un ajustement précis, un point crucial pour les accessoires de coffre.

4. Protection Accrue du Coffre

En utilisant ces organiseurs, vous évitez que des objets mal rangés ne heurtent et n’endommagent le revêtement intérieur de votre coffre pendant la conduite.

🛒 Un Prix Imbattable pour l’Organisation du Coffre

Le prix de 71,99 € pendant le Black Friday représente une réduction substantielle par rapport à son prix le plus bas récent de 89,99 €. C’est l’un des moyens les plus efficaces et esthétiques d’organiser l’espace de votre coffre.

Ne laissez plus rien traîner dans votre coffre : organisez votre Model Y avec ce lot GAFAT en promotion !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag (ou le site éditeur) peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.