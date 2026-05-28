Tesla Model S et Model X Signature Edition exposées à Fremont : votre dernière chance de voir l’histoire de l’électrique en vrai

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Il y a des moments dans l’histoire automobile qui méritent qu’on s’arrête. La fin de production du Model S et du Model X en est un. Tesla vient de placer les deux véhicules Signature Edition dans le showroom public de son usine de Fremont, en Californie — et si vous avez l’occasion de faire le déplacement, vous seriez fou de vous en priver.

350 voitures. Pas une de plus.

La production totale de la Signature Edition s’est arrêtée à exactement 350 exemplaires : 250 Model S et 100 Model X. Toutes deux finies en Garnet Red, une teinte rouge profonde et brillante développée spécifiquement pour l’occasion, avec un intérieur Alcantara blanc premium réservé à ces ultimes versions. Chaque tableau de bord porte une plaque numérotée indiquant « 1 of 250 » ou « 1 of 100 », selon le modèle.

Ces chiffres ne sont pas anodins. Dans un monde où les constructeurs abusent des « éditions limitées » à 5 000 exemplaires pour faire monter la sauce marketing, Tesla a choisi la vraie rareté. Cent Model X Signature Edition dans le monde entier. Deux cents cinquante Model S. C’est moins que certains supercars italiens.

La fin d’une époque qui a tout changé

Le dernier Model S et le dernier Model X jamais produits à Fremont ont quitté la chaîne le 9 mai 2026. Le Model S aura tenu 14 ans. Le Model X avec ses portes en ailes de faucon, 11 ans.

Avant le Model S, les véhicules électriques étaient largement perçus comme des voitures de golf lentes et ennuyeuses. Tesla a prouvé qu’une voiture électrique pouvait non seulement être un véhicule sans compromis, mais devenir la meilleure voiture tout court. Le Model S a été le premier véhicule électrique à atteindre plus de 640 km d’autonomie, le premier véhicule de série à passer de 0 à 100 en moins de 2 secondes, et le premier berline de série à boucler le quart de mile en 9,23 secondes.

Ces chiffres, aujourd’hui, font sourire. À l’époque, ils ont fait tomber des mâchoires dans les salons de Genève et de Detroit. Chez des ingénieurs qui ne croyaient pas l’électrique capable de ça.

Un événement de remise cérémoniel digne du rang

Tesla a organisé une célébration dans son usine de Fremont le 20 mai 2026, en présence d’Elon Musk, du designer Franz von Holzhausen, du responsable ingénierie Lars Moravy, et d’autres cadres de l’entreprise. Les propriétaires invités, les influenceurs Tesla, les journalistes — tous rassemblés pour ce qui ressemblait davantage à des funérailles honorables qu’à un simple événement de livraison.

Lars Moravy l’a formulé mieux que quiconque : chez Tesla, il y a toujours une meilleure voiture demain. Mais pour le Model S et le Model X, il n’y a pas de demain. C’est ça, les meilleurs Model S et Model X jamais construits.

Chaque contrat Signature Edition inclut une clause de non-revente pendant un an après la livraison. En cas de violation, Tesla dispose d’un droit de préemption au prix d’origine minoré de 25 cents par kilomètre, plus les frais de remise en état — et une pénalité de 50 000 dollars. Tesla ne veut pas voir ces voitures finir sur Bring a Trailer six mois après livraison. Ce sont des œuvres, pas des actifs spéculatifs.

Et maintenant, Fremont les expose au public

C’est là que l’info devient concrète pour tous ceux qui ne font pas partie des 350 heureux élus. Tesla a décidé de placer les deux Signature Edition dans le showroom public de l’usine de Fremont. Gratuit d’accès. Pas d’invitation nécessaire. Juste vous, deux voitures d’exception, et l’histoire de l’automobile électrique en face de vous.

L’espace de production qui a fabriqué ces deux voitures est en cours de reconversion pour accueillir la production du robot humanoïde Optimus, avec un objectif affiché d’un million d’unités par an. Dans quelques mois, la ligne qui a assemblé les Model S et Model X les plus rapides jamais construits sera occupée par des robots. Le showroom de Fremont devient ainsi le seul endroit au monde où vous pourrez voir ces deux véhicules côte à côte, dans leur couleur Garnet Red d’adieu, avant que leur mémoire ne rejoigne les livres d’histoire.

Ce que vous venez voir, c’est un point de bascule

Si vous êtes en voyage aux États-Unis, ou si vous habitez en Californie, la question ne se pose pas. Fremont, c’est une heure au sud de San Francisco. Le showroom est ouvert au public. Et ce que vous y trouverez, ce ne sont pas des voitures. Ce sont les témoins physiques du moment où le monde a décidé que l’électrique n’était plus une contrainte — mais un désir.

Le Model S a changé ce que les gens voulaient conduire. Le Model X a redéfini ce qu’un SUV de luxe pouvait être. Ensemble, ils ont rendu possible le Model 3, le Model Y, les centaines de milliards investis par BMW, Mercedes, Volkswagen, Hyundai dans leur transition électrique. Sans le Model S, rien de ce que nous couvrons sur Tesla Mag n’aurait existé — ni le Superchargeur, ni le réseau IRVE que nous construisons, ni probablement votre prochain véhicule électrique.

Allez les voir. Prenez votre temps devant elles. Et revenez nous dire ce que vous avez ressenti.

Et vous — avez-vous eu la chance de conduire un Model S ou un Model X ? C’était quand, et quelle était votre première impression ? Racontez-nous dans les commentaires. Et si vous êtes en voyage à San Francisco ou dans la Bay Area, prévu ou pas, est-ce que l’expo de Fremont change vos plans ?