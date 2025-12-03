Bon Plan : La Station de Charge Ultime UGREEN Nexode 500W (GaNInfinity) !

Que vous soyez en déplacement dans votre Tesla ou à la maison, avoir une station de charge unique capable d’alimenter tous vos appareils, du MacBook Pro à votre iPhone, est un luxe moderne. UGREEN, marque leader dans l’électronique de charge, frappe fort avec la Nexode 500W, un véritable « hub » d’énergie intelligent.

Grâce à la technologie GaN (Nitride de Gallium) et à la norme PD 3.1, cette station offre une puissance colossale dans un format compact, et elle bénéficie d’une remise exceptionnelle de 24 % pour le Black Friday.

⭐ L’Offre Puissance : UGREEN Nexode 500W Station de Charge

Produit UGREEN Nexode 500W Station de Charge (6 Ports) Puissance Totale Max 500 W Technologie Clé GaNInfinity (compact et très efficace) Charge Rapide PD 3.1 (jusqu’à 240W sur un port), PPS 45W Ports 6 Ports (USB-C & USB-A) Compatibilité MacBook Pro/Air (140W), iPhone (15, 16, 17 Pro Max), Galaxy S (S23, S24, S25), Pixel, iPad Note Client (Amazon) 4,4/5 étoiles (sur 154 avis) Prix Conseillé ~~249,99 €~~ Prix Black Friday 189,99 € (avec 24 % d’économies)

Pourquoi le Nexode 500W est la solution de charge parfaite ?

Cette station est la réponse à la multiplication des appareils gourmands en énergie (ordinateurs portables puissants, smartphones, tablettes, etc.).

1. Puissance Colossale et Efficacité (500W, GaN)

La puissance totale de 500W est suffisante pour recharger simultanément un PC portable de jeu, un MacBook Pro et plusieurs smartphones/tablettes. L’utilisation de la technologie GaNInfinity permet d’atteindre cette puissance dans un boîtier compact, générant moins de chaleur.

2. Norme PD 3.1 et Charge Ultra-Rapide (240W)

L’intégration de la norme PD 3.1 permet une puissance de sortie maximale de 240W sur un seul port USB-C (vérifiez la répartition des ports sur la fiche technique), ce qui est idéal pour les ordinateurs portables les plus exigeants qui supportent désormais cette norme. Il gère également le standard PPS 45W pour la charge ultra-rapide des téléphones Samsung Galaxy.

3. Organisation Parfaite avec 6 Ports

Avec un mélange de ports USB-C et USB-A, vous pouvez alimenter tous vos appareils à partir d’une seule et même prise murale, évitant le chaos des chargeurs multiples et libérant les prises de courant.

4. Idéal pour les Voyages en Tesla

Ce hub est parfait pour être emporté lors de longs voyages : vous n’avez besoin que d’une seule prise de courant (maison, hôtel, ou même un onduleur 12V dans le Frunk) pour recharger tout l’équipement numérique de la famille.

🛒 Un Prix Exceptionnel pour la Technologie de Pointe

Avec une remise de 24 %, le prix chute de 249,99 € à 189,99 €. C’est une économie substantielle sur un accessoire de charge qui va centraliser et accélérer l’alimentation de tout votre équipement électronique.

Ne ratez pas cette opportunité d’avoir une station de charge puissante, polyvalente et compacte !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.