Pourquoi Belib’ est le seul opérateur de borne de recharge à Paris ?

L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques est un sujet de plus en plus d’actualité. Les véhicules électriques gagnent en popularité et les conducteurs parisiens cherchent des moyens plus pratiques pour recharger leur voiture. C’est là qu’intervient Belib, l’unique opérateur de bornes de recharge à Paris.

Cependant, cela soulève des questions sur la concurrence et la diversité dans ce marché en constante évolution. Est-il sain pour un seul opérateur de monopoliser le marché de la recharge de véhicules électriques dans une ville aussi grande que Paris? Est-ce que cela peut limiter les options et les prix pour les conducteurs de véhicules électriques?

Il est important de surveiller les développements dans ce marché et de veiller à ce que les consommateurs aient un choix équitable de fournisseurs de services de recharge pour leurs véhicules électriques.

Quelques rappels sur Autolib’ pour mieux comprendre Belib

Autolib est une entreprise de location de véhicules électriques qui a été lancée à Paris en 2011. L’entreprise a commencé avec une flotte de voitures électriques en libre-service et a rapidement élargi son réseau à d’autres villes en France. Autolib a également développé un système de recharge pour les véhicules électriques, améliorant considérablement l’expérience de conduite pour les parisiens. Au fil des ans, Autolib a continué de croître et de se développer, devenant un acteur majeur sur le marché français des véhicules électriques.

Dans ce contexte, TotalEnergies développe le réseau de recharge Belib à Paris avec l’arrivée d’un premier hub de recharge rapide dans un parking souterrain. En fin d’année 2020, la Ville de Paris a confié à TotalEnergies un contrat de 10 ans pour gérer les bornes de recharge publiques pour véhicules électriques de la ville.

Combien coûte la recharge sur le réseau Bélib’ ?

Le coût de la recharge sur le réseau Belib’ dépend de plusieurs facteurs, tels que la puissance de recharge souhaitée et les heures de la journée. Il existe quatre options de recharge disponibles : MOTO (jusqu’à 3,7 kW), FLEX (jusqu’à 7 kW), BOOST (jusqu’à 22 kW) et BOOST+ (jusqu’à 50 kW).

Pendant les heures pleines (de 20h à 23h), la tarification jour est de 0,35 € TTC/kWh et de 0,15 € TTC/15 min pour MOTO et FLEX. Pour BOOST, la tarification est de 0,35 € TTC/kWh et de 0,35 € TTC/15 min. La tarification pour BOOST+ est de 2,05 € TTC/15 min.

Pendant les heures creuses (de 23h à 8h), la tarification nuit est de 0,25 € TTC/kWh et de 0,05 € TTC/15 min pour MOTO et FLEX. Pour BOOST, la tarification est de 0,25 € TTC/kWh et de 0,05 € TTC/15 min.

Il est important de noter qu’au-delà de 14 heures consécutives de connexion à une borne, un tarif de 10 € TTC/heure sera appliqué. Tout quart d’heure entamé est dû pour les recharges Flex et Boost, et toute minute entamée est due pour la recharge Boost+.

Il peut être avantageux de s’abonner au réseau Belib’ pour bénéficier de tarifs réduits et de la facilité de recharger son véhicule à tout moment. L’abonnement annuel coûte 7 € TTC.

La concurrence reste nécessaire pour assurer une dynamique de marché aux parisiens

L’existence d’un seul opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques à Paris, Belib, soulève des questions sur la nécessité d’une concurrence dans ce marché en constante évolution. La concurrence peut apporter plusieurs avantages, tels que la diversité des options, des prix plus compétitifs et un service client amélioré.

D’un autre côté, un seul opérateur peut offrir une expérience plus cohérente et une infrastructure de recharge plus stable. Cependant, sans concurrence, il peut y avoir un manque d’innovations et un manque de motivation pour offrir des tarifs compétitifs aux consommateurs.

En fin de compte, l’existence d’une concurrence saine dans ce marché est importante pour garantir un choix équitable et des prix raisonnables pour les consommateurs. C’est un point relevé par nos membres et que nous surveillons.

La charge à domicile reste le principal concurrent du réseau Bélib’

La charge à domicile est une option de recharge pour les véhicules électriques qui devient de plus en plus populaire. Au lieu de se rendre à une borne de recharge publique, les propriétaires de véhicules électriques peuvent installer un système de recharge chez eux pour recharger leur voiture pendant la nuit.

La charge à domicile présente plusieurs avantages par rapport à la recharge publique. Tout d’abord, c’est plus pratique pour les propriétaires de véhicules électriques de ne pas avoir à se déplacer pour recharger leur voiture (surtout en hiver). De plus, la charge à domicile peut être plus rapide et plus rentable, car les tarifs d’électricité sont généralement plus bas la nuit.

Coût de la charge à domicile par rapport à aux coût de la recharge sur un réseau publique

Coût de recharge à domicile :

Installation de la borne de recharge : de 500 à 2 000 € environ

Coût de la recharge par kilowattheure (kWh) : environ 0,15 à 0,30 €/kWh

Coût total pour 100 km de recharge : 1,5 à 4 € environ

Coût de recharge sur une borne publique payante :

Coût par kilowattheure (kWh) : en fonction du réseau et des tarifs pratiqués, de 0,30 à 0,70 €/kWh

Coût total pour 100 km de recharge : 3 à 7 € environ

Note : Les coûts sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction de différents facteurs tels que la région, l’accès à une source d’énergie renouvelable, etc.

La charge à domicile est un moyen de plus en plus populaire pour les propriétaires de véhicules électriques pour satisfaire leurs besoins de mobilité durable.

Les propriétaires de véhicules électriques réclament plus de choix

Lorsqu’il s’agit de choisir une option de recharge pour leur véhicule électrique, les parisiens doivent prendre en compte un certain nombre de facteurs, notamment le coût de l’utilisation de Belib, l’existence éventuelle d’une concurrence pour Belib à Paris, les copropriétés qui attendent d’être raccordées, les avantages et inconvénients de la charge à domicile et la différence de coût entre les deux options.

Belib est actuellement le seul opérateur de bornes de recharge à Paris, ce qui peut faire penser que les parisiens et notamment les abonnés sont obligés de subir toutes modifications des prix. La charge à domicile peut être une alternative plus abordable, mais le temps d’installation notamment lorsque vous habitez en copropriété peut être plus long.

En fin de compte, les parisiens doivent évaluer leurs propres besoins en matière de mobilité et de coûts pour déterminer la meilleure option de recharge pour eux. Il est important de prendre en compte tous les coûts associés à chaque option avant de faire un choix.