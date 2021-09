Boring company : Première vidéo bluffante!

Enfin! Les tunnels sont quasiment finalisés à Las Vegas. Il y a trois stations et à termes tous les hôtels seront connectés.

Vidéo saisissante à bord d’une Tesla

C’est à bord d’une Tesla Model 3 que cette vidéo à été réalisée. La voiture entre sur le pod, verrouillage et action!

Vous partez à vitesse grand V. Le pod peut aller jusqu’à 250 km/h mais il sera probablement bridé au départ.



Dans cette première vidéo on aperçoit une véritable station et on arrive aussi facilement à imaginer de nouveaux bouchons qui se formeront sous les tunnels. Vous ne pensez-pas?