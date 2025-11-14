Borne de recharge et assurance habitation : ce que vous devez savoir

Avec l’essor des véhicules électriques (VE), de plus en plus de propriétaires réfléchissent à l’installation d’une borne de recharge à domicile. Cependant, une question revient souvent : “Qu’en est-il de mon assurance habitation si j’installe une borne de recharge ?” Cet article vous guide pour sécuriser votre installation et comprendre vos obligations légales et assurances.

Pourquoi installer une borne de recharge à domicile ?

Installer une borne de recharge chez soi, plutôt qu’utiliser uniquement les bornes publiques, présente plusieurs avantages :

Sécurité et confort : recharge à tout moment sans se déplacer.

: recharge à tout moment sans se déplacer. Rapidité : une borne dédiée permet une recharge plus rapide que la prise classique.

: une borne dédiée permet une recharge plus rapide que la prise classique. Valorisation de votre bien immobilier : une maison équipée d’une borne peut séduire les futurs acheteurs ou locataires.

Mais pour profiter pleinement de ces avantages, il est crucial de comprendre les aspects légaux et d’assurance.

Légalement, que dit la loi ?

Depuis la loi de transition énergétique, les particuliers ont le droit d’installer une borne de recharge à domicile. Pour les maisons individuelles, aucune autorisation spécifique n’est nécessaire, à condition que l’installation soit réalisée par un installateur certifié IRVE et respecte les normes électriques en vigueur, notamment la norme NF C 15-100.

Pour les appartements en copropriété, l’installation d’une borne est également facilitée par la loi “Elan” :

Le propriétaire doit notifier le syndic.

Le syndic ne peut pas refuser sans motif sérieux.

Les frais liés à l’installation sont à la charge du propriétaire.

En résumé : une installation conforme à la réglementation est légale et protégée.

Borne de recharge et assurance habitation : ce qu’il faut savoir

L’installation d’une borne de recharge peut impacter votre assurance habitation. Voici les points essentiels :

1. Déclaration à l’assureur

La première étape consiste à informer votre assurance habitation de l’installation.

de l’installation. Une simple déclaration suffit dans la majorité des cas, mais certaines assurances peuvent demander des options spécifiques ou un ajustement de la prime.

2. Garantie dommages électriques

Les assurances habitation couvrent généralement les dommages liés aux installations électriques.

Cependant, pour une borne de recharge, vérifiez que la garantie inclut bien les équipements électriques récents et spécifiques aux VE .

. Installer une borne certifiée CE et conforme aux normes NF est souvent une condition pour être couvert en cas de sinistre.

3. Responsabilité civile

Si un accident survient en lien avec votre borne (par exemple un incendie électrique), la responsabilité civile de votre contrat habitation peut s’appliquer.

peut s’appliquer. Déclarer l’installation à votre assureur permet de s’assurer que vous êtes couvert pour ce type de risque.

Installer une borne sans stress : nos conseils

Choisir un installateur certifié : vérifiez la qualification IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques). Vérifier la compatibilité avec votre contrat : votre assurance habitation peut proposer des options adaptées pour la recharge à domicile. Conserver les certificats et factures : utiles en cas de sinistre ou de revente de votre bien. Penser aux aides et subventions : l’État et certaines collectivités proposent des primes pour l’installation de bornes à domicile.

Conclusion

Installer une borne de recharge chez soi est simple, légal et sécurisé si vous respectez les normes et informez votre assurance habitation. Cette démarche vous permet de profiter pleinement de votre véhicule électrique tout en minimisant les risques.

Ne laissez pas l’incertitude vous freiner : une installation conforme et déclarée vous garantit tranquillité et sécurité, pour vous et votre logement.

Si vous souhaitez installer une borne de recharge chez vous ou obtenir un devis rapide et sécurisé, nos experts sont disponibles pour vous accompagner de A à Z.