Avis sur la Borne de Recharge KEBA P30 a-series

Depuis l’émergence des véhicules électriques, ma passion m’a poussé à explorer diverses solutions de recharge résidentielle. Après avoir testé un nombre considérable de bornes, et fort d’une collaboration avec un électricien certifié IRVE, je me penche aujourd’hui sur la Borne de Recharge KEBA P30 a-series.

Présentation de la KEBA P30 a-series

La KEBA P30 a-series est une borne de recharge qui a été conçue pour optimiser la recharge des véhicules électriques. Avec sa puissance maximale de 22,2 kW, elle offre une recharge rapide, surtout pour les utilisateurs comme moi qui sommes souvent pressés.

Caractéristiques détaillées

Puissance de charge : de 6,9 kW à 22,2 kW (de 2,3 kW à 7,4 kW si monophasé)

: de 6,9 kW à 22,2 kW (de 2,3 kW à 7,4 kW si monophasé) Prise : Type 2/Type 2S avec mécanisme de verrouillage

: Type 2/Type 2S avec mécanisme de verrouillage Mise en route : Automatique au branchement (Plug & Charge) ou par carte RFID

: Automatique au branchement (Plug & Charge) ou par carte RFID Mode de charge : Mode 3

: Mode 3 Tension nominale : 3 x 230V / 400V (50 Hz)

: 3 x 230V / 400V (50 Hz) Courants de charge max. réglables : 10 A / 13 A / 16 A / 20 A / 25 A / 32 A

: 10 A / 13 A / 16 A / 20 A / 25 A / 32 A Type de prise : Prise normalisée de type 2 : 32 A / 400 V CA conformément à EN 62196-1 et VDE-AR-E2623-2-2 avec ou sans obturateur (Shutter)

: Prise normalisée de type 2 : 32 A / 400 V CA conformément à EN 62196-1 et VDE-AR-E2623-2-2 avec ou sans obturateur (Shutter) Protections : Courant de défaut continu interne (RDC-DD) : > 6 mA (caractéristique selon CEI 62955, < 10 s) Indice de protection : IP54 (résistant à la pluie) Protection contre les chocs mécaniques : IK08 Température de service : 16A: -25°C à +50°C (sans rayonnement direct du soleil), 32A: -25°C à +40°C (sans rayonnement direct du soleil) Valeur nominale de la résistance au courant instantané : < 10 kA (valeur efficace selon EN 61439-1) Gestion de la température : Réduction automatique de la puissance en cas de surchauffe

: Autres spécifications : Poids : ~ 5 kg Dimensions (HxLxP) : 516 mm x 240 mm x 166 mm Interfaces : USB et Ethernet RJ45 Couleur : Blanc Alimentation : Courant alternatif triphasé avec neutre Câble d’alimentation requis : 5G6 mm²

: Certifications : Conformité : Certifié CE Normes : IEC 61851, IEC 62196 Origine : Conçue et fabriquée en Union Européenne

: Références KEBA : 125 030 / 125.030 / 125030 / KC-P30-ESS40032-000, 125 031 / 125.031 / 125031 / KC-P30-ESS40032-00R, 121 953 / 121.953 / 121953 / KC-P30-ES240032-000, 121 954 / 121.954 / 121954 / KC-P30-ES240032-00R

Compatibilité : Tout véhicule électrique ou plug-in hybride (rechargeable) équipé d’une prise de charge de Type 2 est capable de recharger à son maximum sur courant alternatif grâce à cette borne.

Expérience utilisateur

Dès le début, l’installation de la KEBA P30 a-series s’est révélée être un processus fluide, grâce à l’expertise de mon électricien partenaire certifié IRVE. La simplicité du Plug & Charge m’a beaucoup plu, éliminant toute nécessité d’une intervention manuelle pour initier la recharge. La flexibilité de régler l’intensité de charge entre 10A et 32A m’a permis d’adapter la recharge selon la capacité de mon installation électrique, ce qui est particulièrement appréciable.

La fonction de réinitialisation automatique est un atout majeur, garantissant une continuité de la recharge même après une coupure de courant. J’ai également apprécié l’option du lecteur RFID qui apporte une sécurité supplémentaire, limitant l’accès à la borne aux utilisateurs autorisés.

Verdict

La Borne de Recharge KEBA P30 a-series est une solution robuste et fiable pour ceux qui cherchent une solution de recharge rapide et sécurisée. Elle m’a offert une expérience de recharge sans tracas, avec l’ajout d’une sécurité accrue grâce à l’option de lecteur RFID. L’installation professionnelle, faite en collaboration avec un électricien certifié IRVE, a permis de s’assurer de la conformité et de la sécurité de l’installation. Je recommande vivement cette borne pour les particuliers et les petites entreprises.

Pour en savoir plus, découvrez la borne de recharge KEBA P30 a-series sur Tesla Pack.