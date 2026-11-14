Une grande brasserie à la française au milieu du Disney Village : nous avons dîné à la Brasserie Rosalie mardi 10 novembre au soir, à l’invitation du Groupe Bertrand, qui l’exploite. Une très bonne ambiance, un service excellent pour un restaurant de cette taille et peu d’attente : c’est une adresse que nous recommandons à ceux qui passent une journée à Disneyland Paris, ou qui veulent simplement se dépayser le temps d’un dîner.

Une brasserie du Groupe Bertrand au Disney Village

La Brasserie Rosalie a ouvert le 8 décembre 2023 au cœur du Disney Village, l’espace de restaurants et de boutiques situé à l’entrée des parcs de Disneyland Paris, à Chessy (Seine-et-Marne). Après un an de travaux, elle a été imaginée par Bertrand Hospitality, la branche restauration et hôtellerie du Groupe Bertrand, avec Walt Disney Imagineering. C’est la première étape de la transformation du Disney Village, qui doit accueillir de nouveaux concepts de restauration dans les années à venir.

La brasserie s’étend sur 619 m² et deux étages, compte 359 places assises, 215 en salle et 144 en terrasse, et emploie une équipe de 90 personnes. Disneyland Paris y voit « une authentique cuisine française – une première pour Disney Village », selon Jillian de Kunder, directrice des partenaires opérateurs du parc.

Le bar central. Photo : Tesla Mag.

À l’intérieur, le décor reprend les codes de la grande brasserie parisienne : un grand bar central, des banquettes en cuir capitonné, de grands miroirs, des tableaux et des peintures murales réalisées à la main, et un escalier qui mène à l’étage. Au centre, un lustre connecté conçu avec l’agence parisienne AC3 Studio fait varier ses lumières et ses couleurs. Au fond de la salle, un banc d’écailler, « coquillages et crustacés », expose huîtres et plateaux de fruits de mer.

Une des banquettes de la salle. Photo : Tesla Mag.

Le comptoir de l’écailler. Photo : Tesla Mag.

Ce que nous avons mangé

En cuisine, le chef Christophe Lemaire revisite les classiques de la brasserie française : escargots de Bourgogne, soupe à l’oignon gratinée, cocktail avocat-crevettes, moules au chablis et à la crème d’Isigny, noix de Saint-Jacques au champagne, îles flottantes et profiteroles au chocolat chaud Valrhona. La carte se divise en hors-d’œuvre, grandes assiettes, viandes, poissons, fromages et desserts. Côté poissons, elle propose notamment un pavé de saumon d’Écosse au beurre blanc aux agrumes et à l’écrasé de pommes de terre (24,50 €), un filet de dorade royale sauce chablis (25,90 €) et des noix de Saint-Jacques sauce champagne (32,90 €), selon la carte servie le soir de notre visite. En entrée, un tartare de saumon d’Écosse au citron vert est affiché à 13,50 €.

Le pavé de saumon d’Écosse, beurre blanc aux agrumes et écrasé de pommes de terre. Photo : Tesla Mag.

Nous avons choisi le saumon, servi dans une assiette siglée Rosalie. Nous étions installés à une très bonne table, et le service a été excellent du début à la fin, avec peu d’attente entre les plats : une performance pour un établissement de cette taille, en pleine soirée au Disney Village. En dessert, la carte affiche notamment une crème brûlée à la vanille Bourbon (9,90 €), une île flottante et des profiteroles au chocolat chaud.

La crème brûlée à la vanille Bourbon. Photo : Tesla Mag.

Avec des enfants

La brasserie se veut familiale, et ça se voit à table : les enfants reçoivent un menu à colorier, avec boisson, plat et dessert au choix, et une petite planche de personnages à compléter. De quoi faire patienter les plus jeunes après une journée dans les parcs. À l’ouverture, ce menu complet était annoncé à 16 euros.

Le menu enfant, à colorier. Photo : Tesla Mag.

Notre avis

Une très bonne ambiance, un service excellent pour un restaurant de cette taille, une très bonne table et pas trop d’attente : la Brasserie Rosalie est une adresse à recommander à tous ceux qui visitent Disneyland Paris, ou qui veulent se dépayser le temps d’une soirée sans quitter l’Île-de-France.

Infos pratiques

Adresse : Brasserie Rosalie, Disney Village, 77700 Chessy.

: Brasserie Rosalie, Disney Village, 77700 Chessy. Horaires (dossier de presse) : de 8 h à 23 h du dimanche au vendredi, jusqu’à 23 h 30 le samedi, service continu. Vente à emporter de 8 h à 21 h tous les jours.

(dossier de presse) : de 8 h à 23 h du dimanche au vendredi, jusqu’à 23 h 30 le samedi, service continu. Vente à emporter de 8 h à 21 h tous les jours. Formules annoncées à l’ouverture : un menu déjeuner à 25 euros (entrée et plat, ou plat et dessert), un menu enfant à 16 euros et trois formules de petit-déjeuner à partir de 8,50 euros.

: un menu déjeuner à 25 euros (entrée et plat, ou plat et dessert), un menu enfant à 16 euros et trois formules de petit-déjeuner à partir de 8,50 euros. Pour les pressés : un comptoir extérieur adossé à la brasserie vend sandwichs, salades, croque-monsieur, quiches, jus frais et pâtisseries à emporter.

Y aller en voiture électrique

Où : Disney Village, Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), à une quarantaine de kilomètres à l’est de Paris par l’A4.

: Disney Village, Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), à une quarantaine de kilomètres à l’est de Paris par l’A4. Recharger : avant de partir, préparez l’itinéraire dans le planificateur de votre voiture, qui affiche les Superchargeurs et les bornes à proximité. Pour savoir où sont les stations Tesla en France, lire notre guide des 281 Superchargeurs.

: avant de partir, préparez l’itinéraire dans le planificateur de votre voiture, qui affiche les Superchargeurs et les bornes à proximité. Pour savoir où sont les stations Tesla en France, lire notre guide des 281 Superchargeurs. Idée de week-end : pour une autre sortie en famille, lire notre visite de Planète Océan à l’Atelier des Lumières.

Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour recevoir nos idées de sorties et de restaurants.

Transparence : Tesla Mag a été invité à dîner par le Groupe Bertrand. Ce texte a été écrit librement par la rédaction, sans relecture du restaurant. Prix des plats relevés sur la carte du 10 novembre 2026 ; formules, horaires et chiffres du lieu tirés du dossier de presse d’ouverture du Groupe Bertrand. Ils peuvent avoir évolué.

Où recharger pendant le voyage ? Les membres de Mon Tesla Mag retrouvent dans l’appli les hôtels et adresses avec borne que nous avons visités ou recensés. Voir les escales

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA