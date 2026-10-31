Lifestyle Restaurants Murano, Philippe Starck et une borne à 184 mètres : on a déjeuné au Mori Venice Bar
ParArmand Taieb

Murano, Philippe Starck et une borne à 184 mètres : on a déjeuné au Mori Venice Bar

L'entrée du Mori Venice Bar, rue du Quatre-Septembre à Paris
Sommaire

Des lustres en verre de Murano, une salle signée Philippe Starck et la cuisine de Venise à deux pas de la Bourse : le Mori Venice Bar est l’adresse italienne de la rue du Quatre-Septembre, et une borne Belib’ attend à moins de 200 mètres. La rédaction de Tesla Mag y a déjeuné le 15 octobre pour sa rubrique Escales.

L'entrée du Mori Venice Bar, rue du Quatre-Septembre à Paris
Photo Tesla Mag.

Le Mori Venice Bar, c’est quoi ?

Un restaurant vénitien ouvert par Massimo Mori, dans un décor de Philippe Starck : boiseries, banquettes de cuir, lustres et un long bar où l’on sert les cocktails de la maison. Il se trouve au 2 rue du Quatre-Septembre, dans le 2e arrondissement, entre la Bourse et l’Opéra.

La salle du Mori Venice Bar, lustres et boiseries
Photo Tesla Mag.
Les banquettes et le bar du Mori Venice Bar
Photo Tesla Mag.

Ce qu’on a goûté

Le restaurant avait été prévenu : ni viande ni fruits de mer.

Un cocktail pétillant servi au Mori Venice Bar
Photo Tesla Mag.

Pour commencer, un cocktail pétillant, avec le pain de la maison et une huile d’olive à partager.

Le pain et l'huile d'olive du Mori Venice Bar
Photo Tesla Mag.
Une soupe crémeuse servie au Mori Venice Bar
Photo Tesla Mag.
Des pâtes aux champignons servies au Mori Venice Bar
Photo Tesla Mag.

Puis une soupe crémeuse, et des pâtes aux champignons.

La carte des desserts du Mori Venice Bar
Photo Tesla Mag.

La carte des desserts, les « dolci ».

Notre avis

L’accueil a été très chaleureux. Julien nous a présenté la carte, puis la maison : son design, et les plats qui ont fait la réputation de l’adresse. Deux serveurs étaient dédiés à notre table, pour que le repas se déroule sans accroc.

Nous recommandons le Mori Venice Bar à tous les amoureux de l’Italie.

Où recharger près du Mori Venice Bar ?

  • À 184 mètres : 4 points Belib’ de la Ville de Paris, 43 rue Vivienne, à 7 kW, en accès libre.
  • À 196 mètres : 4 points Belib’, 21 rue Notre-Dame-des-Victoires, à 7 kW.
  • À 405 mètres : 3 points Belib’ à 22 kW, 52 rue Étienne-Marcel, pour récupérer davantage pendant le repas.

Distances calculées par Tesla Mag à partir du fichier national des bornes publié sur data.gouv.fr.

Infos pratiques

  • Adresse : 2 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris. Téléphone : 01 44 55 51 55.
  • Pour qui : un déjeuner d’affaires près de la Bourse, ou un dîner à deux dans un décor de théâtre.
  • Horaires et prix : sur le site du restaurant.

Retrouvez nos autres adresses dans Escales électriques, et inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag.

Déjeuner de test presse, à l’invitation du restaurant, sans contrepartie financière et sans relecture de cet article. Source des bornes : fichier national des points de recharge (data.gouv.fr), relevé le 19 octobre 2026.

Armand Taieb

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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