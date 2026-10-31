Des lustres en verre de Murano, une salle signée Philippe Starck et la cuisine de Venise à deux pas de la Bourse : le Mori Venice Bar est l’adresse italienne de la rue du Quatre-Septembre, et une borne Belib’ attend à moins de 200 mètres. La rédaction de Tesla Mag y a déjeuné le 15 octobre pour sa rubrique Escales.

Photo Tesla Mag.

Le Mori Venice Bar, c’est quoi ?

Un restaurant vénitien ouvert par Massimo Mori, dans un décor de Philippe Starck : boiseries, banquettes de cuir, lustres et un long bar où l’on sert les cocktails de la maison. Il se trouve au 2 rue du Quatre-Septembre, dans le 2e arrondissement, entre la Bourse et l’Opéra.

Photo Tesla Mag.

Photo Tesla Mag.

Ce qu’on a goûté

Le restaurant avait été prévenu : ni viande ni fruits de mer.

Photo Tesla Mag.

Pour commencer, un cocktail pétillant, avec le pain de la maison et une huile d’olive à partager.

Photo Tesla Mag.

Photo Tesla Mag.

Photo Tesla Mag.

Puis une soupe crémeuse, et des pâtes aux champignons.

Photo Tesla Mag.

La carte des desserts, les « dolci ».

Notre avis

L’accueil a été très chaleureux. Julien nous a présenté la carte, puis la maison : son design, et les plats qui ont fait la réputation de l’adresse. Deux serveurs étaient dédiés à notre table, pour que le repas se déroule sans accroc.

Nous recommandons le Mori Venice Bar à tous les amoureux de l’Italie.

Où recharger près du Mori Venice Bar ?

À 184 mètres : 4 points Belib’ de la Ville de Paris, 43 rue Vivienne, à 7 kW, en accès libre.

: 4 points Belib’ de la Ville de Paris, 43 rue Vivienne, à 7 kW, en accès libre. À 196 mètres : 4 points Belib’, 21 rue Notre-Dame-des-Victoires, à 7 kW.

: 4 points Belib’, 21 rue Notre-Dame-des-Victoires, à 7 kW. À 405 mètres : 3 points Belib’ à 22 kW, 52 rue Étienne-Marcel, pour récupérer davantage pendant le repas.

Distances calculées par Tesla Mag à partir du fichier national des bornes publié sur data.gouv.fr.

Infos pratiques

Adresse : 2 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris. Téléphone : 01 44 55 51 55.

: 2 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris. Téléphone : 01 44 55 51 55. Pour qui : un déjeuner d’affaires près de la Bourse, ou un dîner à deux dans un décor de théâtre.

: un déjeuner d’affaires près de la Bourse, ou un dîner à deux dans un décor de théâtre. Horaires et prix : sur le site du restaurant.

Retrouvez nos autres adresses dans Escales électriques, et inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag.

Déjeuner de test presse, à l’invitation du restaurant, sans contrepartie financière et sans relecture de cet article. Source des bornes : fichier national des points de recharge (data.gouv.fr), relevé le 19 octobre 2026.