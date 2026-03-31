Le Chargemap Pass est le badge de recharge le plus répandu en France. Avec plus de 2,5 millions d’utilisateurs européens et une compatibilité avec plus de 850 000 points de charge sur 1 800 réseaux, c’est l’outil de référence pour recharger hors réseau propriétaire. Mais en 2026, avec l’arrivée du Tesla Multipass et l’évolution des modèles tarifaires, la question mérite d’être posée : le Chargemap Pass vaut-il toujours le coup pour un conducteur Tesla ?

Le badge

Le Chargemap Pass est une carte RFID physique, vendue 14,90 € sur le site Chargemap, sans abonnement et sans engagement. Livraison sous 1 à 2 jours ouvrés après commande, puis 4 à 10 jours par La Poste. Un badge par compte : si plusieurs membres de votre foyer conduisent un véhicule électrique, il faut un badge par personne.

Pour recharger, vous approchez simplement le badge du lecteur RFID de la borne. La session démarre automatiquement. La facturation est prélevée sur le moyen de paiement enregistré dans votre compte Chargemap.

La tarification

Chargemap fixe ses tarifs sur la base de ceux imposés par chaque réseau, auxquels s’ajoutent des frais de service. Ces frais financent la plateforme d’itinérance, le support client et le développement de l’application. Leur montant est indiqué dans l’application avant chaque session, dans la fiche détaillée de chaque borne compatible.

Concrètement : si une borne affiche 0,59 €/kWh en tarif direct, vous pourrez payer un peu plus via le Chargemap Pass (frais inclus), ou potentiellement moins si Chargemap a négocié un accord préférentiel avec cet opérateur. Chargemap s’engage à afficher les tarifs réels dans l’application avant chaque recharge.

L’abonnement Chargemap Boost

L’abonnement Boost supprime totalement les frais de service. Il est proposé à deux tarifs :

8,99 €/mois sans engagement

sans engagement 6,49 €/mois en formule annuelle (77,90 €/an)

En plus de la suppression des commissions, Boost débloque :

Trajet le plus économique : un second itinéraire dans le planificateur, qui choisit les bornes les moins chères plutôt que les plus proches

: un second itinéraire dans le planificateur, qui choisit les bornes les moins chères plutôt que les plus proches Mode Copilot : assistant de recharge embarqué qui détecte en temps réel les meilleures bornes disponibles le long de votre trajet, avec une interface pensée pour une utilisation rapide en voiture

: assistant de recharge embarqué qui détecte en temps réel les meilleures bornes disponibles le long de votre trajet, avec une interface pensée pour une utilisation rapide en voiture Zéro publicité dans l’application

dans l’application Promotions exclusives allant jusqu’à 10 % sur certains réseaux partenaires (réseaux Chargemap Super Partner)

À quel moment le Boost se rentabilise-t-il ? Si vous rechargez régulièrement sur les réseaux publics avec le badge, les frais de service économisés compensent les 8,99 €/mois rapidement. Pour un conducteur qui n’a pas de borne à domicile et utilise les bornes publiques plusieurs fois par semaine, le Boost est clairement avantageux. Pour un conducteur qui sort du réseau Superchargeur seulement une fois par mois, le badge seul (sans Boost) est suffisant.

La couverture réseau en France

Le Chargemap Pass couvre en France :

Electra : plus de 400 stations, bornes jusqu’à 400 kW, principalement en milieu urbain et périurbain

: plus de 400 stations, bornes jusqu’à 400 kW, principalement en milieu urbain et périurbain Ionity : environ 120 à 170 stations, principalement sur autoroutes (A6, A7, A10, A71, A75…), bornes jusqu’à 600 kW sur certains sites

: environ 120 à 170 stations, principalement sur autoroutes (A6, A7, A10, A71, A75…), bornes jusqu’à 600 kW sur certains sites TotalEnergies : présent sur les aires d’autoroute et en milieu urbain

: présent sur les aires d’autoroute et en milieu urbain Allego : axes autoroutiers, bornes HPC

: axes autoroutiers, bornes HPC Freshmile : réseau dense en zone urbaine et périurbaine

: réseau dense en zone urbaine et périurbaine Driveco : zones urbaines et parkings couverts

: zones urbaines et parkings couverts Réseaux municipaux et collectivités locales : bornes AC sur voirie, parkings P+R

: bornes AC sur voirie, parkings P+R Et des centaines d’autres opérateurs locaux et régionaux

La couverture dépasse 145 000 points de charge en France selon les chiffres Chargemap. C’est la plus large couverture nationale disponible via un badge unique.

Notre avis après utilisation sur Tesla

Les points forts

La couverture. Aucun badge concurrent ne couvre autant de réseaux en France. Si vous avez le Chargemap Pass dans votre boîte à gants, vous pouvez recharger partout — y compris dans des zones rurales ou sur des réseaux municipaux que le Multipass ignore complètement.

La transparence tarifaire. Avant chaque session, l’application affiche le tarif exact (frais inclus). Vous savez ce que vous allez payer avant de brancher. C’est un avantage réel sur le Multipass, qui ne communique pas le prix au kWh sur les bornes tierces avant la facture.

La fiabilité du badge. Le badge RFID fonctionne indépendamment de votre smartphone et de votre connexion réseau. Sur une borne en zone blanche, vous n’avez pas besoin de signal pour lancer la session.

Les promotions partenaires. Chargemap négocie régulièrement des remises sur certains réseaux. Avec le Boost, vous accédez automatiquement à ces remises sans aucune démarche supplémentaire.

Les points faibles

Les frais de service sans Boost. Sur certains réseaux, la commission Chargemap est visible à l’œil nu et peut représenter 5 à 15 % du montant de la session. Sans Boost, il faut vérifier réseau par réseau si Chargemap est compétitif ou non.

Pas d’intégration native Tesla. Le Chargemap Pass ne s’affiche pas dans la navigation du véhicule. Vous devez ouvrir l’application Chargemap séparément pour trouver les bornes. C’est une friction que le Multipass évite complètement.

Un badge par personne. Si votre conjoint conduit aussi le véhicule, il faut un deuxième badge (14,90 €), lié à un deuxième compte.

Chargemap Pass vs Tesla Multipass : le résumé en trois points

1. Pour la couverture réseau : Chargemap Pass sans discussion. Plus de bornes, plus de réseaux, moins de zones blanches.

2. Pour la transparence tarifaire : Chargemap affiche les prix avant la session. Multipass facture après, sans affichage préalable dans le véhicule.

3. Pour la fluidité d’utilisation : Multipass est plus intégré à l’expérience Tesla. Un seul badge, une seule app, un seul historique.

La conclusion logique : les deux sont complémentaires. Le Multipass pour les bornes affichées dans la nav Tesla, le Chargemap Pass pour tout le reste.

FAQ

Le Chargemap Pass fonctionne-t-il sans connexion internet ? Oui. Le badge RFID fonctionne indépendamment de votre smartphone. Mais l’application Chargemap nécessite une connexion pour afficher la cartographie et les tarifs en temps réel.

Puis-je utiliser le Chargemap Pass pour accéder aux Superchargeurs Tesla ? Oui, depuis mars 2023, les Superchargeurs Tesla ouverts à tous sont compatibles Chargemap Pass. Mais les frais de service Chargemap s’appliquent — contrairement à l’accès direct via votre compte Tesla. Utilisez toujours votre compte Tesla pour les Superchargeurs.

Le Chargemap Boost est-il sans engagement ? La formule mensuelle (8,99 €/mois) est sans engagement : résiliable à tout moment. La formule annuelle (77,90 €/an) est un engagement sur 12 mois.

Comment comparer les tarifs borne par borne ? L’application Chargemap affiche les tarifs de chaque borne compatible, avec et sans Boost, avant toute session. Des outils tiers comme Chargeprice permettent aussi de comparer les prix par véhicule, par réseau et par badge.

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