Electra n’est pas le réseau qu’on associe spontanément aux longs trajets autoroutiers. C’est le réseau qu’on croise en cherchant une place en ville, dans un parking de centre commercial, à deux pas d’une gare. Depuis 2020, cette start-up française a construit l’un des réseaux de recharge rapide urbains les plus denses d’Europe — et en 2026, elle accélère encore.

Pour un conducteur Tesla sans borne à domicile, ou pour celui qui veut une alternative crédible au Superchargeur en ville, Electra est devenue incontournable. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Qui est Electra ?

Electra est une entreprise française fondée en 2020, spécialisée dans le déploiement et l’exploitation de stations de recharge rapide en courant continu (DC), principalement en zone urbaine et périurbaine. Sa stratégie est radicalement différente de celle d’Ionity : là où Ionity mise sur les autoroutes avec des sites peu nombreux mais très puissants, Electra multiplie les implantations en cœur de ville, dans les parkings couverts, les centres commerciaux et les nœuds de transport.

En mars 2026, Electra affiche plus de 400 stations actives en France, avec une présence dans 9 pays européens et un total dépassant 3 100 points de charge. La cadence de déploiement est soutenue : environ 4 à 5 nouvelles stations par semaine selon son PDG Aurélien de Méaux. L’entreprise a sécurisé en 2025 un prêt bancaire de 433 millions d’euros — complété par une levée de fonds de 304 millions d’euros — pour financer le déploiement de 800 stations supplémentaires à travers l’Europe.

Electra est également membre fondateur de la ChargeLeague (anciennement Spark Alliance), aux côtés de Fastned, Atlante et Ionity. Cette alliance permet notamment aux utilisateurs de l’application Electra d’accéder aux bornes partenaires via une interface unique.

Le réseau Electra en France : ce qu’il faut savoir

La puissance des bornes

Les stations Electra déploient des bornes en courant continu avec des puissances unitaires de 50 à 400 kW selon les générations d’équipements. Les stations les plus récentes sont majoritairement équipées de bornes 300 à 400 kW. Electra développe également des stations solaires (Electra Solar) qui produisent et stockent leur propre énergie — un pilote déployé en 2025 en région PACA et Occitanie.

Pour une Tesla Model Y Grande Autonomie (puissance de charge max : ~250 kW) branchée sur une borne Electra 400 kW, la session de 20 % à 80 % (environ 46 kWh) prend théoriquement 15 à 20 minutes. En pratique, la puissance reçue dépend de l’état de la batterie et de sa température au moment du branchement.

Point important pour les conducteurs Tesla : contrairement au Superchargeur, Electra ne déclenche pas le préchauffage automatique de la batterie depuis la navigation. Si votre batterie est froide (température inférieure à 15 °C), activez manuellement le préconditionnement depuis l’application Tesla avant d’arriver.

L’Autocharge : le confort sans badge

Electra propose une fonctionnalité d’Autocharge : votre véhicule est reconnu automatiquement à la connexion du câble, sans badge, sans application. La session démarre seule et la facturation est prélevée sur le moyen de paiement enregistré dans l’application Electra. Cette fonctionnalité est compatible avec les Tesla — à condition d’avoir préalablement créé un compte Electra et activé l’Autocharge dans l’application.

La disponibilité et la fiabilité

Electra se distingue par une architecture multi-points standalone : chaque borne dispose de sa propre alimentation, de sorte qu’une panne sur un point de charge n’affecte pas les autres. C’est une conception plus robuste que les architectures à alimentation partagée, fréquentes sur des réseaux plus anciens.

L’application Electra affiche la disponibilité en temps réel et permet de réserver une borne à l’avance — une fonctionnalité rare dans l’écosystème de la recharge publique.

Les tarifs Electra en 2026

Electra a construit une offre tarifaire à plusieurs niveaux, avec une logique de dégressivité selon l’usage :

Sans abonnement

0,54 €/kWh via l’application Electra, sans compte ni abonnement. C’est le tarif d’accès de base, payable aussi par carte bancaire sans contact ou via les principales cartes multi-réseaux (Chargemap Pass, etc.).

Abonnements Electra+

Formule Coût Tarif Electra Tarif réseaux partenaires Start 4,99 €/mois 0,39 €/kWh — Boost 9,99 €/mois 0,29 €/kWh 0,49 €/kWh (Ionity, Fastned, Atlante) Boost (tarif promo) 19,99 €/mois 0,29 €/kWh idem

L’abonnement Electra+ Boost à 9,99 €/mois est la formule la plus intéressante. À 0,29 €/kWh sur les bornes Electra, c’est le tarif de recharge publique haute puissance le plus bas du marché français — comparable au tarif d’une recharge domestique. Il inclut également un accès aux réseaux partenaires ChargeLeague (Ionity, Fastned, Atlante) à 0,49 €/kWh.

Point de rentabilité du Boost à 9,99 €/mois : à partir de 70 kWh rechargés par mois sur le réseau Electra (environ deux sessions complètes), l’abonnement s’autofinance par rapport au tarif sans abonnement (0,54 €/kWh). Pour un conducteur qui recharge principalement en ville et utilise Electra régulièrement, c’est souvent rentable dès la première semaine.

Simulation pour une Model Y Grande Autonomie (46 kWh, 20 %→80 %)

Tarif Coût de la session Sans abonnement (0,54 €/kWh) 24,84 € Electra+ Start (0,39 €/kWh) 17,94 € Electra+ Boost (0,29 €/kWh) 13,34 €

À 0,29 €/kWh, une session complète sur Electra coûte moins cher qu’une session sur Superchargeur Tesla en heures normales — ce qui était impensable il y a deux ans.

Accès via Chargemap et Tesla Multipass

Chargemap Pass : Electra est compatible Chargemap Pass. Les tarifs via Chargemap incluent les frais de service Chargemap (supprimés avec Chargemap Boost). Pour les recharges occasionnelles, le Chargemap Pass est pratique. Pour les recharges régulières, l’abonnement Electra+ direct est plus avantageux.

Tesla Multipass : La compatibilité des bornes Electra avec le Multipass dépend des critères d’éligibilité Tesla (fréquence d’utilisation, taux de réussite). En pratique, les stations Electra très fréquentées en zone urbaine sont généralement compatibles — mais toutes ne le sont pas. Vérifiez dans l’application Tesla.

Avis global sur Electra pour les conducteurs Tesla

Ce qu’on aime

La transparence tarifaire. Prix affiché avant branchement, sans surprise. C’est la règle chez Electra.

L’abonnement le plus compétitif du marché. À 0,29 €/kWh avec Electra+ Boost, aucun réseau public ne fait mieux en France en haute puissance.

La couverture urbaine. Si vous habitez en ville ou en proche banlieue, Electra est probablement le réseau le plus proche de chez vous.

L’Autocharge. Branchez et partez. Aucune manipulation requise pour les utilisateurs enregistrés.

La disponibilité temps réel et la réservation. Fonctionnalités rares dans le secteur.

Ce qui peut encore progresser

La couverture autoroutière. Electra reste principalement urbain. Sur les grandes autoroutes, Ionity et les Superchargeurs Tesla restent plus présents. Electra a signé un partenariat avec Vinci Autoroutes et déployé plusieurs stations sur les axes du sud, mais la couverture autoroutière est loin d’égaler son maillage urbain.

Le préchauffage non automatique. Tesla ne conditionne pas sa batterie avant une borne Electra, contrairement au Superchargeur. En hiver, cela peut ralentir le début de la charge.

L’interface de l’application reste en retrait de celle de Chargemap sur certains aspects fonctionnels (cartographie, communauté d’utilisateurs, avis de bornes).

Pour quel conducteur Tesla ?

Electra est idéal si :

Vous n’avez pas de borne à domicile et rechargez principalement dans des parkings en ville

Vous faites des trajets urbains et périurbains réguliers

Vous voulez le tarif public le plus bas du marché (Boost à 0,29 €/kWh)

Vous appréciez la réservation de borne à l’avance pour planifier vos sessions

Electra est insuffisant si :

Vous faites régulièrement des longs trajets autoroutiers sans passer par des grandes villes

Vous cherchez un réseau unique couvrant à la fois la ville et les autoroutes (→ complétez avec Ionity)

FAQ

Les bornes Electra acceptent-elles tous les moyens de paiement ? Oui. Carte bancaire sans contact, application Electra, Chargemap Pass, Tesla Multipass (selon éligibilité), et la plupart des principaux badges de recharge européens.

Electra applique-t-il des frais d’inactivité ? Oui. Des frais d’occupation peuvent s’appliquer si votre véhicule reste branché au-delà d’une durée raisonnable (exemple : 75 minutes). L’application Electra envoie une notification avant l’application des frais.

L’abonnement Electra+ est-il sans engagement ? Oui. Les formules Start et Boost sont résiliables à tout moment sans frais.

Electra couvre-t-il d’autres pays que la France ? Oui. Electra est présent dans 9 pays européens. L’abonnement Electra+ Boost donne accès aux bornes Electra dans tous ces pays, ainsi qu’aux réseaux partenaires ChargeLeague (Ionity, Fastned, Atlante) à tarif préférentiel.

Article mis à jour en mars 2026.

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