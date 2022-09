Combien coûte la recharge d’une voiture électrique ?

Il est important de budgétiser à l’avance les frais de recharge de votre véhicule électrique (VE) si vous avez l’intention de l’emmener pour un voyage qui implique de la route. De prime abord, il peut être difficile de déterminer combien cela vous coûtera. Il existe de nombreux types de chargeurs et de réseaux de recharge, et les prix de l’électricité peuvent varier considérablement d’un État à l’autre. Faisons un petit récap’ ensemble.

Quel est le problème ?

De nombreux véhicules électriques ont actuellement une autonomie de plus de 300 km sur une seule charge. Il est possible que vous deviez recharger votre véhicule plusieurs fois afin de pouvoir effectuer des voyages plus longs.

Selon le chargeur que vous utilisez, le coût de la recharge de votre véhicule électrique pendant vos déplacements peut varier de 10 à 30 euros. Par conséquent, le coût d’un voyage en voiture électrique est maintenant presque équivalent à celui d’un voyage en voiture conventionnelle (c’est-à-dire une voiture à essence).

Toutefois, ce problème mathématique apparemment simple peut être rendu plus difficile pour diverses raisons.

Comment recharger un VE lors d’un voyage en voiture ?

Le coût de la recharge d’un véhicule électrique à un chargeur commercial, de presque vide (10%) à presque plein (80%), peut varier de dix à trente euros en moyenne. Il est important de garder à l’esprit que le coût de la recharge de votre véhicule électrique en voyage, plus précisément à une station de recharge publique, sera considérablement plus élevé que le coût de la recharge à la maison.

D’autre part, les véhicules électriques disposent d’un plus large éventail d’options de prix pour leur carburant que les véhicules à moteur à combustion interne (MCI). Cela est dû à une combinaison des facteurs suivants :

Large éventail de prix pour l’énergie électrique :

Les tarifs appliqués aux clients commerciaux sont généralement deux, voire trois fois plus élevés que ceux appliqués aux clients résidentiels. Même entre les stations d’un même réseau, les prix de la recharge commerciale peuvent varier de plus de 50 %. En comparaison, la fourchette de prix pour l’essence est d’environ 10 % ou moins.

Différents types de chargeurs et de batteries :

La vitesse de charge est affectée par un certain nombre de facteurs, notamment la température, le degré de charge déjà présent dans la batterie et l’état du chargeur lui-même. Pour cette raison, le temps nécessaire pour charger votre batterie peut également varier considérablement d’un cas à l’autre.

Éventail des prix :

Comme il existe une grande variété de structures tarifaires, les prix proposés par les chargeurs commerciaux ne sont pas toujours directement comparables les uns aux autres. Les coûts sont souvent exprimés sous la forme d’une combinaison d’un tarif par kWh, d’un tarif par unité de temps et d’un tarif par session. Calculés sur la base du kWh (c’est-à-dire la quantité de charge que vous obtenez pour un euro), les frais de charge varient considérablement les uns des autres.

Économiser de l’argent lors de votre voyage en VE

Vous devez vous assurer que vous tenez compte du temps et des coûts supplémentaires qu’implique la recherche d’une station de recharge commerciale. Si vous n’organisez pas votre voyage de manière à ce qu’il tourne autour de l’emplacement des stations de recharge pour VE, vous risquez de passer beaucoup de temps à voyager dans la mauvaise direction.

Et, qui plus est, à attendre que votre VE se recharge. Ces kilomètres supplémentaires entraîneront, bien évidemment, une augmentation assez significative du coût de votre voyage.

Il vous est possible d’adopter des mesures qui vous aideront à réduire le coût de votre voyage en VE et à rendre les prix plus prévisibles. Tout d’abord, planifiez votre itinéraire de manière à pouvoir vous arrêter aux stations de recharge, lorsque vous prévoyez d’en avoir besoin, mais également afin d’avoir une meilleure idée de la densité du maillage des bornes sur votre route.

Vous pouvez utiliser des applications telles que « A Better Route Planner » ou « PlugShare », en plus du planificateur d’itinéraire qui équipe de série tous les véhicules Tesla, mais également les voitures de plus en plus de constructeurs.

En outre, les bornes de recharge pour véhicules électriques peuvent être mises en évidence sur Google Maps. Rien de tel pour visualiser le meilleur itinéraire, celui qui vous mènera frais et dispo à destination.