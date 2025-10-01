L’électromobilité séduit de plus en plus de Français. Mais au moment de passer à l’électrique, une question revient systématiquement : combien coûte l’installation d’une borne de recharge à domicile ?

Entre le prix de la borne, le coût de l’installation, les aides disponibles et les choix techniques possibles, l’investissement peut varier considérablement. Décryptage complet.

1. Pourquoi installer une borne de recharge chez soi ?

Avant de parler budget, il est important de rappeler l’intérêt d’une borne domestique (souvent appelée Wallbox) :

Recharge rapide et sécurisée : une borne dédiée permet de charger votre véhicule bien plus vite qu’une simple prise domestique (jusqu’à 10 fois plus rapidement).

: une borne dédiée permet de charger votre véhicule bien plus vite qu’une simple prise domestique (jusqu’à 10 fois plus rapidement). Optimisation de l’électricité : certaines bornes intelligentes adaptent la puissance de charge à la consommation du logement.

: certaines bornes intelligentes adaptent la puissance de charge à la consommation du logement. Valorisation du logement : un point de recharge est un atout pour la revente.

En clair : c’est un confort et une sécurité indispensables pour la majorité des conducteurs de véhicules électriques.

2. Le prix d’une borne de recharge

Le coût dépend de la puissance, des options et de la marque. Voici une fourchette de prix (hors installation) :

Borne 3,7 kW : à partir de 500 € → adaptée pour une recharge lente (10 à 12h pour une batterie de 50 kWh).

: à partir de 500 € → adaptée pour une recharge lente (10 à 12h pour une batterie de 50 kWh). Borne 7,4 kW : entre 700 € et 1 200 € → le meilleur compromis pour un usage quotidien.

: entre 700 € et 1 200 € → le meilleur compromis pour un usage quotidien. Borne 11 à 22 kW : entre 1 000 € et 1 500 € → utile uniquement si votre installation électrique et votre voiture supportent la charge triphasée.

👉 Certaines bornes connectées (pilotage via smartphone, gestion de la charge en heures creuses, compatibilité avec panneaux solaires) peuvent dépasser les 1 800 €.

3. Le prix de l’installation

L’installation doit être réalisée par un électricien certifié IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques).

Le tarif dépend :

de la distance entre le tableau électrique et l’emplacement de la borne,

de la puissance disponible de votre compteur,

des éventuels travaux (tranchée extérieure, renforcement du compteur, etc.).

💡 Ordre de grandeur :

Installation simple : 500 € à 800 € .

. Installation plus complexe (long câblage, percement, triphasé) : 800 € à 1 500 € .

. Renforcement du raccordement électrique (si nécessaire, via Enedis) : à partir de 500 € supplémentaires.

4. Les aides financières disponibles

Heureusement, l’État encourage la transition énergétique :

Crédit d’impôt : 75 % du montant de l’équipement et de l’installation, dans la limite de 300 € par borne (résidence principale ou secondaire).

: 75 % du montant de l’équipement et de l’installation, dans la limite de (résidence principale ou secondaire). Prime ADVENIR : prise en charge jusqu’à 50 % du coût , surtout pour les copropriétés et entreprises.

: prise en charge jusqu’à , surtout pour les copropriétés et entreprises. TVA réduite : 5,5 % au lieu de 20 % pour une installation en maison ou immeuble résidentiel.

👉 En cumulant ces dispositifs, le coût réel pour un particulier peut baisser de 30 à 50 %.

5. Exemple concret de budget

Imaginons un foyer qui souhaite installer une borne 7,4 kW :

Prix borne : 900 €

Installation simple : 700 €

Total brut : 1 600 €

Crédit d’impôt : -300 €

➡️ Coût final : 1 300 €

Un investissement rapidement rentabilisé pour qui recharge régulièrement à domicile.

6. Astuces pour réduire la facture

Anticipez la puissance : inutile d’opter pour une borne 22 kW si votre compteur est limité à 9 kVA et votre véhicule plafonne à 11 kW. Profitez des heures creuses : programmez la recharge la nuit pour économiser jusqu’à 30 % sur votre facture d’électricité. Installez lors de travaux : si vous refaites votre garage ou tableau électrique, les coûts d’installation seront mutualisés. Choisissez un électricien IRVE : non seulement c’est obligatoire pour être couvert par les assurances, mais cela garantit aussi l’accès aux aides. Pensez solaire : si vous disposez de panneaux photovoltaïques, certaines bornes intelligentes permettent d’optimiser la recharge avec l’autoconsommation.

7. Notre avis

Installer une borne de recharge chez soi n’est plus un luxe, mais une condition essentielle pour profiter pleinement de son véhicule électrique.

💰 Budget moyen à prévoir : entre 1 200 € et 1 500 € tout compris (après aides).

🎯 Conseil : privilégiez une borne 7,4 kW, qui offre un bon équilibre entre confort, rapidité et coût.

Conclusion

L’installation d’une borne de recharge à domicile est un investissement stratégique, à la fois pour votre confort et pour la valorisation de votre logement. Grâce aux aides financières, le coût reste raisonnable et rapidement amorti.

Dans un contexte où les ventes de voitures électriques explosent, mieux vaut anticiper dès maintenant cette évolution incontournable.