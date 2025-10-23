Combien coûte une Tesla d’occasion sur le marché français ?

L’achat d’une Tesla d’occasion attire de plus en plus d’automobilistes français. Entre performances, autonomie et technologie embarquée, ces véhicules électriques séduisent, mais leur prix reste un facteur déterminant. Alors, combien faut-il prévoir pour acquérir une Tesla d’occasion en France ?

Les modèles Tesla les plus populaires en occasion

Le marché français propose principalement trois modèles Tesla d’occasion :

Tesla Model 3 : La berline compacte est le modèle le plus accessible et le plus vendu.

Tesla Model Y : Le SUV électrique connaît un succès grandissant grâce à son habitabilité et sa polyvalence.

Tesla Model S et Model X : Les modèles haut de gamme restent rares en occasion, mais offrent des performances exceptionnelles et une technologie de pointe.

Prix moyen des Tesla d’occasion en France (2025)

Le coût des Tesla d’occasion varie en fonction de l’année, du kilométrage et de la version. Voici un aperçu :

Modèle Année approximative Kilométrage Prix moyen (€) Model 3 2019-2021 30 000-70 000 km 35 000 – 45 000 Model Y 2020-2022 20 000-50 000 km 45 000 – 60 000 Model S 2018-2021 40 000-100 000 km 55 000 – 80 000 Model X 2018-2021 40 000-100 000 km 70 000 – 95 000

⚡ Astuce Tesla Mag : Le marché de l’occasion pour la Model 3 et le Model Y reste le plus dynamique. Les véhicules récents avec batterie longue durée sont particulièrement recherchés.

Facteurs qui influencent le prix

Plusieurs critères peuvent faire varier le prix d’une Tesla d’occasion :

Kilométrage : Plus le véhicule a roulé, plus son prix diminue, même si les batteries Tesla conservent une bonne autonomie après plusieurs années. Version et options : Les Tesla Performance, avec autonomie étendue ou Pack Premium, coûtent sensiblement plus cher. État général : L’absence de rayures, l’historique d’entretien et les accidents antérieurs jouent un rôle crucial. Mise à jour logicielle : Les Tesla équipées de l’option Full Self-Driving (FSD) voient leur valeur augmenter sur le marché de l’occasion.

Où acheter une Tesla d’occasion en France ?

Plusieurs options s’offrent aux acheteurs :

Sites spécialisés : Tesla Occasion, La Centrale, AutoScout24.

Concessionnaires Tesla : Les Tesla reconditionnées certifiées garantissent un suivi officiel.

Particuliers : Les ventes entre particuliers peuvent offrir de bonnes affaires, mais nécessitent plus de vigilance.

Faut-il acheter une Tesla d’occasion ?

L’achat d’une Tesla d’occasion peut être un excellent choix pour profiter de la technologie Tesla sans payer le prix du neuf. Les batteries robustes et les mises à jour logicielles fréquentes garantissent une expérience de conduite moderne. Cependant, il est essentiel de bien vérifier l’état du véhicule, le kilométrage et l’historique d’entretien.