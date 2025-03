Tesla, le pionnier américain des véhicules électriques dirigé par Elon Musk, a fait de la Chine un pilier stratégique de sa croissance mondiale. En mars 2025, la question du nombre d’usines Tesla dans ce pays révèle une présence industrielle significative mais ciblée. Voici un état des lieux basé sur les données les plus récentes.

Une usine de production automobile : la Gigafactory Shanghai

À ce jour, Tesla possède une usine principale dédiée à la production de véhicules en Chine : la Gigafactory Shanghai, également appelée Gigafactory 3. Située dans la zone industrielle de Lingang, dans le district de Pudong à Shanghai, cette usine est opérationnelle depuis 2019. Sa construction a démarré en janvier de la même année, et les premières Tesla Model 3 ont été livrées dès décembre 2019, un exploit réalisé en moins d’un an. Cette rapidité témoigne de l’engagement de Tesla envers le marché chinois, soutenu par des incitations du gouvernement local.

La Gigafactory Shanghai produit principalement les Model 3 et Model Y, avec une capacité annuelle dépassant les 950 000 véhicules. En 2024, elle a fabriqué environ 1 million de voitures, soit plus de la moitié de la production mondiale de Tesla. Cette usine ne se limite pas au marché chinois : elle exporte également vers l’Europe, l’Australie, le Japon et d’autres régions d’Asie-Pacifique. Avec plus de 95 % de ses composants sourcés localement, elle optimise les coûts et renforce la compétitivité de Tesla face à des rivaux comme BYD ou NIO. En octobre 2024, elle a célébré une étape majeure avec la production de son 3 millionième véhicule.

Une nouvelle usine en cours : la Shanghai Megafactory

En plus de la Gigafactory Shanghai, Tesla a récemment élargi sa présence avec une deuxième installation : la Shanghai Megafactory, dédiée à la production de Megapacks, des batteries de stockage d’énergie à grande échelle. Située également à Lingang, près de la Gigafactory, cette usine a été annoncée en avril 2023, avec une construction débutée en mai 2024. Les essais de production ont commencé fin 2024, et la production de masse est prévue pour le premier trimestre 2025. Une fois pleinement opérationnelle, elle aura une capacité annuelle de 40 GWh, soit environ 10 000 Megapacks par an, destinés à soutenir les projets d’énergie renouvelable en Chine et à l’international.

Pourquoi seulement deux sites ?

Tesla n’a, pour l’instant, que ces deux installations en Chine. La Gigafactory Shanghai reste le cœur de sa production automobile, tandis que la Shanghai Megafactory se concentre sur les solutions énergétiques. Cette stratégie ciblée s’explique par plusieurs raisons :

Efficacité : La Gigafactory Shanghai a été conçue pour maximiser la production à grande échelle, rendant une seconde usine automobile superflue pour le moment.

: La Gigafactory Shanghai a été conçue pour maximiser la production à grande échelle, rendant une seconde usine automobile superflue pour le moment. Soutien local : Shanghai offre une infrastructure logistique exceptionnelle (notamment son port) et des avantages économiques, comme des prêts avantageux et un accès rapide au terrain.

: Shanghai offre une infrastructure logistique exceptionnelle (notamment son port) et des avantages économiques, comme des prêts avantageux et un accès rapide au terrain. Demande croissante : La Megafactory répond à un besoin spécifique dans le secteur de l’énergie, diversifiant la présence de Tesla sans concurrencer directement son usine automobile.

Perspectives d’avenir pour Tesla en Chine

Bien qu’aucune autre usine automobile ne soit confirmée en mars 2025, des spéculations circulent sur une possible expansion. Elon Musk a évoqué à plusieurs reprises l’idée d’une usine supplémentaire pour produire des modèles plus abordables ou spécialisés, comme le Cybertruck. Des villes comme Shenzhen ou Chongqing sont parfois mentionnées, mais aucun projet concret n’a été annoncé. L’objectif de Tesla reste clair : renforcer sa domination sur le marché chinois des véhicules électriques, où elle a livré plus de 600 000 véhicules en 2023.

Conclusion

En mars 2025, Tesla dispose de deux usines en Chine : la Gigafactory Shanghai pour les véhicules électriques et la Shanghai Megafactory pour les Megapacks, cette dernière étant en phase de démarrage. Ces installations illustrent l’ambition de Tesla de s’implanter durablement en Chine, à la fois dans l’automobile et dans l’énergie. Si l’avenir pourrait voir naître d’autres projets, Shanghai reste pour l’instant le bastion de Tesla dans l’Empire du Milieu.